梁文傑稱《反滲透法》判無罪不代表無罪！藍黨團酸：超越法律的男人

立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，陸委會副主委梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」對此，國民黨立院黨團痛批，「超越法律的男人！民進黨說你有罪就有罪！」只差沒說「黨說你有罪，你就有罪」

梁文傑。（圖／中天新聞）

國民黨團表示，梁文傑在內政委員會答詢時驚人發言：「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」。此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了。民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法。

國民黨團直呼，梁文傑只差沒說出：「黨說你有罪，你就有罪」。梁文傑的言論，已經違反「罪刑法定原則」、「無罪推定原則」、行政司法不應互相干預的「權力分立原則」。不過沒關係，因為梁文傑符合「民進黨至上原則」，這番表現肯定是賴清德推動獨裁的最佳幫手、得力幹將。

國民黨團指出，以後全台灣的各級法院，都沒有判決的必要，因為法院判有罪，也不一定有罪，就像新潮流大佬吳乃仁因台糖案被判有罪，只要賴清德主觀不認為他有罪，就不用退出政壇。法院判無罪，也不一定無罪，只要陸委會副主委梁文傑認為這有罪，那就是有罪。有罪、沒罪，還得民進黨說了算。

