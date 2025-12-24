梁文傑籲鄭麗文別天天「一個中國」 國民黨以這句回應

國民黨主席鄭麗文24日主持中常會。(記者張嘉明攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文22日受邀至東吳大學演講，對於學生詢問統獨議題，鄭麗文回應「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一中。」陸委會副主委梁文傑今日呼籲鄭麗文「不要每天談『一個中國』，要多談捍衛中華民國。」國民黨文傳會主委吳宗憲表示，中國就是中華民國，鄭麗文的說法沒錯。

鄭麗文22日被學生問到統獨立場時回應，中華民國當然是個國家，不需要挑釁的問，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國。梁文傑今日呼籲鄭麗文可以學學台北市長蔣萬安，蔣都是談捍衛中華民國，這也是目前台灣人民最大的公約數，「不要每天談『一個中國』，要多談捍衛中華民國。」

吳宗憲表示，鄭麗文從頭到尾就是在講捍衛中華民國，應該去問梁文傑在講什麼東西，中華民國的簡稱就是中國，鄭麗文多次對外說，中國就是中華民國，這個想法從來沒有變過，就像美利堅合眾國簡稱美國、大韓民國簡稱韓國一樣，中國就是中華民國的簡稱。

吳宗憲批評梁文傑刻意誤導，吳指出，前總統陳水扁第一任之前，中華民國的簡稱就是中國，陳水扁第二任後為了操弄意識形態，民進黨刻意把中國兩個字加以特殊的定位，但是在國民黨的想法，以及中華民國憲法、憲法增修條文裡面，中華民國四個字從來沒有變過。

吳宗憲說，梁文傑若心中的中國指的是其他的，那就尊重他個人的想法，用這個來批評鄭麗文大可不必，請大家把中華民國憲法熟讀清楚，「我們的國號是什麼，沒有第二個國號，鄭麗文從頭到尾的說法，沒有變過跟錯過。」

