梁文傑被點名台北市長選戰黑馬？吳怡農：大家有各自的專業、優勢

記者陳思妤／台北報導

民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上週親赴中央黨部遞交參選意願表，正式參戰，但近日陸委會副主委梁文傑也被認為可能是黑馬，資深媒體人周玉蔻更大讚梁文傑是亮點。對此，吳怡農今（5）日表示，只要有人發文就會出現一個新的名字，這是他無法控制的，他現在工作只有一個，就是建立民意基礎，回到基層，跟市民朋友面對面的對談，聽到他們的心聲。

吳怡農今天接受今日接受POP Radio節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，會後接受媒體聯訪，被問到，怎麼看現在有人認為梁文傑可能是黑馬，還有王世堅？吳怡農表示，民進黨人才濟濟，剛剛提到的每一個名字他都認識，都是政治上的前輩，過去選舉也都有幫過他，大家都有各自的專業、不同的經驗、自己的優勢，不同的候選人參選一定會有不同的亮點。

廣告 廣告

吳怡農指出，現在是在黨內的提名的階段，身為一個正式提出參選意願，並且積極爭取提名的人，他的工作只有一個，就是在這個階段獲得最大社會支持、建立民意基礎。他也相信有了民意基礎後，選對會在做提名的決定上，一定會列入優先考量。

吳怡農說，網路上只要有人發文，就有一個新的名字出來，有一個名嘴有不同的想法，又有另外一個名字出來，這是他無法控制的。而他可以控制的，就是回到基層，回到台北市的每一個家庭，跟市民朋友面對面的對談，聽到他們的心聲，了解他們的需求。

媒體也追問，那在台北市鐵藍地區，要怎麼去對抗台北市長蔣萬安這樣的對手？吳怡農說，台北市對於民進黨來說，當然是一個艱困選區，但大家也不要忘記，民進黨在台北市也曾經贏過市長的選舉，不管是民進黨所支持的候選人，還是黨內所提名的候選人，所以是贏得了的。

但是要如何勝利呢？吳怡農指出，必須擺脫傳統政治的思維，去接觸廣泛的社會大眾，這就是為什麼議題這麼的重要。他認為，要贏得台北市長的選舉，要爭取到社會大眾的信任，不是跑樁腳、跑攤能夠達成的，必須重新建立民眾對政治的信任，重新說服民眾，「我們的主張、我們的作為、我們的施政藍圖，對大家的日常生活是會有幫助的，這是我們的任務」。

吳怡農表示，這是為什麼他在這個禮拜已經開始舉辦客廳會，就是要回到現實面、回到基層，面對面的跟選民、選民溝通。

更多三立新聞網報導

沒當民代就選台北市長遭質疑 吳怡農拿蔡英文舉例：當總統前沒贏過選舉

台北市長徵詢人選不只王世堅、吳怡農！段宜康喊拭目以待：不一定在黨內

若民進黨2026人選是他們還投嗎？學者：寧願當個清醒的「票豬」

吳怡農能贏蔣萬安？許美華曝選戰難題：他有勇氣要給掌聲

