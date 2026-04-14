12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
梁文傑評「惠台」措施甜不辣換佛跳牆 江怡臻︰別過度緊張
〔記者羅國嘉／台北報導〕中共在國民黨主席鄭麗文訪中後，宣布10項「惠台」措施。陸委會副主委梁文傑昨直言，此舉形同「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻今天接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋訪問。面對該議題，江怡臻表示，陸委會不必過度緊張，強調此行依循憲政體制與《兩岸人民關係條例》，並以「九二共識」為唯一基礎，未觸及統一議題；呼籲總統賴清德，若能下架台獨黨綱立場，兩岸「一切都可以談」。
江怡臻指出，從出訪前、訪問期間到返台後，陸委會持續對外放話、召開記者會，「從頭到尾幾乎沒有一句好話」。然而回到陸委會本身職責，應著重於促進兩岸交流、對話與溝通，如今國民黨做到了，陸委會卻反而一再勸阻交流、否定成果，甚至以「甜不辣換佛跳牆」形容。外界甚至傳出此次訪團返台後恐遭「整團帶走」的說法，形同恐嚇。但此次訪中行程均依循中華民國憲政體制及《兩岸人民關係條例》進行，能打下所謂的政治基礎。
江怡臻說，此行所依循的唯一政治基礎就是「九二共識」。從會見中共中央總書記習近平，到與各層級交流互動，皆以此為前提，並未談及統一或「一國兩制」等議題。她認為，只要建立九二共識此一基礎，兩岸即可持續走近、走親。
江怡臻表示，陸委會相關說法相當可惜，強調國民黨此行只是踏出第一步，中國方面也表達願與台灣各政黨交流對話。鄭麗文也不斷呼籲賴清德，如果把台獨黨綱、神主牌下架，不論是九二共識、反對台獨的基礎下，兩岸「一切都可以談」。
至於中共宣布的10項措施。江怡臻認為，相關措施與其稱為惠台，不如視為促進兩岸交流的政策，因為不只對台灣產業有利，對中國民眾也有利，像是以遠洋漁業為例，開放台灣漁船直靠中國港口卸貨，每艘船1年可節省約3000萬元。
面對可能被調查。江怡臻指出，確實有聽聞可能遭國安單位盯上的訊息，團隊也會更小心。她也說，民進黨長期將對岸視為敵人，但此次行程是為推動兩岸交流、促進區域與世界和平，卻反而讓人感覺回到台灣後，直言「恐嚇我們的，好像是我們自己的敵人。」
對於相關議題，王淺秋也說明天也將邀請鄭麗文訪談。
更多自由時報報導
評10項惠台措施 梁文傑：中共用「一碗甜不辣」換到「一盅佛跳牆」
自由爆新聞》國共逼台灣人吞「一國兩制」？！惠台禮包騙10次真相被戳破
鄭習會「大禮包」藏4大警訊！經濟脅迫公開化、「一國兩制」走向實體化
國民黨急對接中共惠台新政 府轟「關關停停當工具」：有誠意就跟政府談
其他人也在看
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了
中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。
以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身
隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。（記者：簡浩正）
買房心態變了？他聽完父母談物價秒破防 年輕族群「等跌心態」開始動搖
房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
80歲阿公狂瀉1000c.c.鮮血！腸內「黑血+鮮血」醫師一照驚呆：兇手是這碗湯
解黑便要小心胃出血，解鮮紅色血便可能是大腸問題，但如果兩者同時出現呢？基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘分享，一位80多歲的阿公因大量血便送急診，他進行腸鏡檢查時，發現腸道內竟同時充滿了黑便與鮮血，正
啦啦隊女神遭酸「又矮又胖」 訴心聲「你以為我不想要大長腿嗎？」
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，PO出與富邦勇士隊「野獸」林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評，昨（13）日在Threads發文吐露心聲，針對長期以來對她身材指指點點的酸民做出回應。富邦啦啦隊Fubon Angels除了中職富邦悍將的應援工作外，在籃球季時也要替富邦勇士應援，丹丹在T
他常莫名瘀青！意外車禍斷腿血流不止 才知罹患「這疾病」
「為什麼我身上的瘀青，總是比別人多？」大學時的一場車禍，讓小偉（化名）第一次知道，自己體內因缺少凝血因子被診斷罹患血友病；原本以為只是普通外傷，卻因傷口無法止血，最終被迫截肢，人生從此改變。另一位病友小任（化名）則表示，「打針」對多數人只是幾秒鐘，但對血友病友而言，卻是一場每天都要面對的挑戰，反覆尋找血管、承受疼痛，只為了維持看似「正常」的生活。（記者：簡浩正）
瘦瘦針出局！快來吃「瘦瘦菜」營養師推這款平民蔬菜王 控食慾又便宜
近期「瘦瘦針」風潮崛起，不只有抑制食慾達到減重的效果，也能增加飽足感、穩定血糖，但也有噁心、嘔吐等腸胃不適副作用。其實，地瓜葉也是天然又安全的「瘦瘦菜」，地瓜葉價格實惠、味道可口，營養價值極高，堪稱「
自己煮好麻煩？名廚推這道飯 肉菜飯一鍋搞定
最新調查發現，多數長者家庭在家開伙，卻常為「煮什麼、怎麼煮、怎麼煮得健康又好吃」煩惱。為減輕照顧者壓力，伊甸基金會特別設計10道簡單、易學的料理教學影片。 8成銀髮家庭自己煮 伊甸基金會公布銀