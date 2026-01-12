梁文傑談反滲透法嗆「判決無罪不代表真的無罪」 網炸鍋

陸委會副主委梁文傑。（袁茵攝）

立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，陸委會副主委梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」國民黨立院黨團痛批梁只差沒說「黨說你有罪，你就有罪」，直酸「超越法律的男人！」

國民黨立院黨團質疑，梁文傑今在內政委員會答詢時驚人發言「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了！民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！

廣告 廣告

國民黨立院黨團痛批，梁文傑說法院判無罪，也不代表無罪！梁文傑只差沒說出：「黨說你有罪，你就有罪」。梁文傑的言論，已經違反「罪刑法定原則」、「無罪推定原則」、行政司法不應互相干預的「權力分立原則」。

藍營黨團直酸：不過沒關係，因為梁文傑符合「民進黨至上原則」，這番表現肯定是賴清德推動獨裁的最佳幫手、得力幹將！以後全台灣的各級法院，都沒有判決的必要，因為法院判有罪，也不一定有罪，法院判無罪，也不一定無罪，有罪、沒罪，還得民進黨說了算！

5萬追蹤的粉專「觸極者」做圖直呼：繼續給民進黨這樣玩下去，總有一天我們會有岳飛當年的待遇，「我說你有罪就有罪！罪名莫須有！」

網友表示「不是罪刑法定？」、「沒犯中華民國的法不等於沒犯皇法」、「民進黨還有臉罵威權？」、「同理可證，被判刑也不代表真的有罪」。

【看原文連結】