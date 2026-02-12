梁文傑證實：李貞秀登記不分區候選人時 確實是雙重戶籍身分

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（12）日下午在例行記者會證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是雙重戶籍身分，但這件事最重要還是《國籍法》的規定。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 民眾黨新科立委李貞秀因國籍事件惹議，現在又爆出她2024年列不分區名單後，去（2025）年才放棄中國的戶籍。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（12）日下午在例行記者會證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是雙重戶籍身分，但這件事最重要還是《國籍法》的規定。

梁文傑坦言，陸委會是第一次碰到李貞秀這樣的案例，在法律解釋上有待釐清的地方。前提是第一，中國大陸人士不能參加台灣的選舉，第二，中國大陸人士要在台灣定居設籍，滿10年才能登記參選，第三就是說，你在台定居設籍後，我們給你3個月的時間要回去註銷大陸戶籍，而且要把相關的註銷證明繳回移民署，才算完成你的身分轉換的程序，如果你沒有完成，政府就會撤銷你的定居許可，「當事人等於從頭就沒有取得台灣的身分」。

梁文傑指出，《兩岸條例》在2004年修正後，已經累積很多案例，就是給予定居身分，但沒有回去中國註銷戶籍，也沒有把註銷證明繳回移民署，所以陸委會去年幾乎用一年的時間清理舊案，而李貞秀也是在這批舊案裡。因此，民眾黨讓李貞秀登記該黨的不分區候選人時，她確實是有雙重戶籍，也就是沒有撤銷中國戶籍，「這是極為特殊的案例，也凸顯現行機制有些漏洞」。

梁文傑進一步說明，選務機關審查個案參選資格時，並沒有這方面的資料，只看其是否轉為台灣身分滿10年，並沒有瞭解是否完成除去中國戶籍的手續。陸委會在過年後會召集相關機關建立跨機關的合作機制，也就是未來選務機關在審查相關資格時，必須考慮會不會有這類案例存在，可能要和陸委會、移民署會商，就每個案例有沒有特殊狀況進行釐清。

不過，梁文傑也強調，這件事最主要還是《國籍法》的規定，因為《兩岸條例》只規定設籍10年後有參選權，但沒有規定怎麼參選、參選怎麼募政治獻金，就要看《選罷法》、《政治獻金法》，至於選上後就職則要看《國籍法》。

另按照李貞秀的說法指稱自己有回去中國撤銷中華人民共和國國籍，但對方不受理，梁文傑表示，自己肯定李貞秀的做法，因為對方至少知道尊重《國籍法》，也知道要遵照中華民國法律，現在是中國不受理，國台辦也公開表示「不會讓她註銷中華人民共和國國籍」，看來就是中國剝奪李貞秀在台擔任立委的權益。

梁文傑說，立委解職的權力在立法院，陸委會能夠做的是保護李貞秀，因為李貞秀擁有中華人民共和國的身分，就被賦有中華人民共和國公民的法律義務，不管是《國安法》、《情報工作法》都會要求她配合情報工作、國家安全工作的義務。

梁文傑強調，身為台灣的立委，很難相信中共機關不會要求李貞秀做出符合法律義務的事情，用一句話形容，就是「匹夫無罪，懷璧其罪」，如果李貞秀有什麼對岸想知道的機密，反而會讓李貞秀左右為難、陷入法律困境。

