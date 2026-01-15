梁文傑護反滲透法高喊「判無罪不代表沒罪」 高金素梅酸：黨認為你有罪才是關鍵

立法院內政委員會日前審查反滲透法修正草案，陸委會副主委梁文傑答詢時表示，反滲透法定罪率不高不代表沒有作用，有的時候「判決無罪並不代表沒罪」，此話一出引發議論。對此，無黨籍立委高金素梅在臉書發文指出，反滲透法實施6年起訴127件僅5人被判有罪，2024大選期間被偵辦逾400人，近8成都不起訴，動不動把無關緊要的基層交流指為罪犯，搞得社會人心惶惶，真有助於反滲透嗎？

立法院內政委員會審查反滲透法修正草案，梁文傑答詢表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，有的時候「起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」，所謂判決無罪只是沒辦法證明它符合法條規定的罪證而已。國民黨立法院黨團批評梁文傑是「超越法律的男人！」並狠酸：「只差沒說出『黨說你有罪，你就有罪』」。

廣告 廣告

對此，高金素梅表示，不可諱言，碰到犯罪，司法確實會有舉證困難的時候。但梁文傑能把「判決無罪不代表沒罪」掛在嘴上，反映的卻是民進黨和這個政府的傲慢，他們認為自己的「心證」高於一切。尤其是在「反滲透」議題上，司法認為你無罪並不重要；重要的是，「『黨』認為你有罪」，這才是關鍵。

高金素梅指出，《反滲透法》實施6年，共起訴127件，僅5人被判有罪。二○二四大選期間，遭偵辦的便多達四百多人，但近八成都不起訴。這正是梁文傑難以應答之處，所以他乾脆把問題推給「司法無用論」，指責司法太笨，可能疏漏間便縱放了奸細。

高金素梅說，從上述數據看，那麼多的檢舉、那麼少的起訴，以及更稀少的定罪，即可知台灣的司法都在窮忙什麼。若人們試著從賴政府的角度設想，綠營急著抓共諜的心態可想而知，假想嫌犯當然也是多多益善。但動不動把無關緊要的基層交流指為罪犯，搞得社會人心惶惶，真有助於反滲透嗎？一個「超越法律的男人」倒不可怕，若一個黨變成「超越法律的政黨」，那就恐怖了。

更多風傳媒報導

