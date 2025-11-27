梁文傑酸中共國防支出一年是台灣的12到13倍 這些錢可以用在改善民生

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／翻攝陸委會直播）

總統賴清德昨日宣布，政府將提出高達1.25兆元的國防特別預算，以強化台灣的防衛能力，對此，中國國台辦批評，此舉是把用於民生經濟的錢浪費在購買武器上、討好外部勢力。對此，陸委會副主委梁文傑今（27）日酸說，中國現在的國防支出一年是台灣的12到13倍，如果他們能重視兩岸和平的話，這些錢可以用在改善現在中國大陸經濟及中國大陸的民生。

賴清德昨天宣布拋出約新台幣1.25兆的國防特別預算（約400億美金）計畫，更明確提到，北京當局以2027年「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」。國台辦則批評，此舉是把用於民生經濟的錢浪費在購買武器上、討好外部勢力，把台灣推入災難禁地。

廣告 廣告

對此，梁文傑下午在例行記者會上回應，中共也花很多錢在國防上面，現在國防支出一年是台灣的12到13倍，如果他們能重視兩岸和平的話，這些錢可以用在改善現在中國大陸經濟及中國大陸的民生。

梁文傑呼籲，兩岸不要這麼劍拔弩張，這對大家都是好事。

更多三立新聞網報導

馬英九稱台準戰爭狀態 梁文傑犀利嗆爆：馬講話總是先把責任推到自己人

馬英九喊準戰爭狀態！綠神比喻「買滅火器是準火災狀態」：你要放火？

台灣邁入超高齡社會 賴清德宣布「明年提前啟動長照3.0」盼達成3大願景

打臉鄭麗文！日本拋「台灣有事說」：破47%挺賴清德籲中勿成麻煩製造者

