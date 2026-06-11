梁文傑：中共步步進逼已是「明憂」 台灣要更沉著以對

中共官媒刊文指出，中國正啟動「近海治理」模式，今後台灣島以東海域就是中國的「近海」。對此，陸委會發言人梁文傑今天(11日)回應，中共確實是步步進逼，這已不是「隱憂」，而是「明憂」，台灣的國家主權還是要靠自己的力量去保護，要更加堅定，沉著以對。

中共近日派出4艘公務艦艇前往台灣東部海域，聲稱展開「海上交通專項執法行動」，官媒「玉淵譚天」則刊登文章宣稱，這次對台灣島形成了「近海治理」的模式，釋放的訊號很明顯，「以後我們的視野裡會愈來愈少出現『台灣海峽』，台灣島以東海域就是我們的『近海』。」

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陸委會副主委梁文傑11日在陸委會例行記者會上表示，中共的做法就是藉著一次又一次的突發事件，步步進逼，當初是藉著美國眾議院前議長裴洛西訪台的事件，共機開始跨越中線，後來藉著在金門所謂「三無」漁船的翻覆事件，又開啟了到台灣外島禁限制水域的常態性執法。梁文傑：『(原音)現在則藉著日前經濟海域所謂要談判的事件，他又開始要進一步跨過來，那確實是步步進逼啦，你不要說是「隱憂」，我認為是「明憂」，這是明憂。』

梁文傑也提到，中共號稱對台灣海底電纜或光纜已經全盤勘察，其實早在這之前，他們的科研船早就在相關海域做過很多調查，所以也不是現在的事，這次只是藉著日前在經濟海域的談判，擴大成為所謂把台灣的東部海域全部納入管轄範圍，實際上之前就已經這麼做，這次只是擴大編隊，海巡署也派了4艘巡防艦艇，一對一的陪他們監視與繞行，所以全國同胞要給海巡弟兄更大的支持。

他強調，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變的，國家主權還是要靠自己的力量去保護，面對中共步步進逼，台灣要沉著以對，更加堅定。

另外，對於國台辦批評，民進黨當局禁止地方政府參加海峽論壇，是「假民主、真獨裁」。梁文傑回應，政府就兩岸政策必須要全國一致，所以不管中央政府還是地方政府，都要採取一致的立場，至於兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，台語講說「漚梨仔假蘋果」，你如果是真的蘋果，也不會是「漚梨仔」，這個是不用辯的事情。