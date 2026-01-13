梁文傑「判決無罪不代表無罪」網議論「推翻無罪推定」？

梁文傑發言也引發社會熱議，模糊了修法初衷。（圖／東森新聞）





陸委會副主委梁文傑日前答詢時，被問到反滲透法成效，他回應涉及反滲透法的案子，法院判決無罪，也不代表真的無罪。這番言論引發議論！網路上有民眾質疑，這是推翻無罪推定原則嗎？國民黨陣營更酸，梁文傑是超越法律的男人，說你有罪，就有罪！對此梁文傑再解釋，自己這說法，是在講中共用盡方法隱蔽相關事證。

陸委會副主委梁文傑，在立院被自家人問到「反滲透法」上路6年成效，因為從2023年至今，有8成以上案件都不起訴。梁文傑這回應，在網路引發熱議，有人痛批神邏輯，也有人說，連無罪推定都能推翻。

立委謝龍介：「民主的崩壞就在一念之間，非常不可取，你不能沒有證據，就在你臆測之下，把所有你懷疑的人通通打成有罪。」

藍營撿到槍，尤其立院黨團，更發圖文大酸「超越法律的男人，民進黨說你有罪就有罪」。梁文傑同天深夜11點，以文字回應，中共往往用各種方式，隱蔽人員身分和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。

立委賴士葆：「這話聽不懂啦，法院判無罪，那他自己來當法官喔？為了想扶正吧，拚命用意識形態來做他的官。」

不過看在民進黨立委眼裡，梁文傑重點是想強調現行國安法規有很多缺漏。

立委吳思瑤：「國民黨的立委們，我覺得這實在是非常離譜的斷章取義，梁文傑副主委在說的就是，現在的法制不夠完整，也越來越地下化的這種滲透行為，你確實抓不到。」

立委王鴻薇：「有很多人認為說，他是不是蓋世太保，所以以後陸委會可以隨便抓人，因為即便法院認為他無罪，他也可以認為他有罪，所以這種方式完全是要把我們退回，過去的警總時代嗎？」

如今面對反滲透法，梁文傑發言也引發社會熱議，模糊了修法初衷。

