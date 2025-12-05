梁文傑「午休狀態」判若兩人！愛妻林楚茵曬照全出賣

政治中心／李汶臻報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑，在例行記者會上冷靜從容、一針見血，應對媒體尖銳提問的經典片段，其中不少他舉杯喝水、摸鼻推眼鏡的名場面，也經常被網友剪輯出來並PO上網。記者會上總是一臉嚴肅的他，還被外界封為「陸委會冷面戰將」。然而，私下面對愛妻林楚茵卻判若兩人；今（5）日梁文傑午休空檔被抓拍到私下超反差的「真面目」，畫面流出後更有人留言笑說：「文傑哥的笑容真的專屬楚茵姐」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑的妻子民進黨立委林楚茵，今（5）日突然在社群公開一張老公午休空檔的獨照。畫面可見，人在辦公室內的梁文傑身穿淺色條紋襯衫，面露溫和笑容，乖巧地雙手捧著一幅可愛的Q版人物插畫。Q版畫作以粉彩風格呈現，畫中人物造型明顯依照梁文傑與林楚茵夫婦的形象繪製。林楚茵發文時特地標註繪者的帳號，並寫下：「趁著午休空檔，抓到當事人拍一張，替發言人梁副發文」，同時表示夫妻倆很喜歡這幅畫，之後會當合照放在梁副主委辦公室。

陸委會「冷面戰將」梁文傑變了！午休空檔「罕露甜笑」判若兩人狀態流出

林楚茵出賣老公梁文傑午休「超乖模樣」，超反差狀態曝光，吸引破萬人圍觀。（圖／翻攝自Threads@linchuyin1010）





其中就有人發現，梁文傑一臉乖巧、露出靦腆笑意的模樣，對比他平時在記者會上的嚴肅狀態，完全判若兩人。私下真面目曝光僅6小時，就吸引4.8萬網友圍觀朝聖，許多人留言笑喊：「果然梁副這笑容只有楚茵在的時候」、「傑哥的笑容真的專屬楚茵姐」、「梁副的笑容也太可愛」、「這張梁副的表情跟平常見鬼殺鬼的表情完全不一樣」、「以前真的以為梁副是那種很殺氣的類型。哪知道原來是暖男。」、「第一次看到這麼可愛的梁副主委？」。

林楚茵不時就曬出與老公梁文傑甜蜜同框的畫面，梁文傑滿眼愛意看向愛妻的模樣羨煞旁人。（圖／翻攝自Threads@linchuyin1010）





原文出處：陸委會「冷面戰將」梁文傑變了！午休空檔「罕露甜笑」反差狀態流出

