梁文傑：蔣萬安帶隊赴陸參加雙城論壇 看來沒問題

（中央社記者林敬殷台北26日電）台北市副市長林奕華昨天表示，雙城論壇將於12月下旬舉辦。陸委會副主委梁文傑今天受訪時說，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，政府都是站在協助角度；陸委會上次已核准申請案，後來北市府撤案，現在還要再申請一次，看來是沒有什麼問題。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算（114年度）」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，梁文傑在會前受訪時做上述表示。

台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會雙城論壇，近日則傳出將在12月25日到27日舉辦。林奕華25日表示，舉辦時間在12月下旬，確切日期等定案再公布。

梁文傑表示，陸委會上次已經核准台北市的申請案，後來北市府撤案。所以現在可能還要再申請一次，陸委會看來沒有什麼問題。蔣萬安要帶隊去上海，政府都是站在協助的角度。

媒體提及，北市府上次提及申請案「壓線時間才給許可證」，這次是否會提早，梁文傑表示，要問台北市政府，希望他們早點給。

對於上次臨時喊停，卡在雙方欲簽署涉及涉及河岸治理及職業技能培訓的合作備忘錄，媒體詢問爭議是否已解決，梁文傑表示，陸委會已經把中央政府意見給台北市政府，台北市政府和上海方面做協商。如果沒有什麼變化的話，那基本上就沒問題。

至於川習通話，傳出中方有提及台灣，梁文傑指出，這個事現在變成雙方各有說法，真相到底是什麼也還不是很清楚，還在釐清中。但是，可以看得到兩邊的對事情的說明是天差地遠，非常不一致。（編輯：蘇龍麒）1141126