梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲 中共根本不承認中華民國

國民黨新任副主席蕭旭岑近日拋出「一國兩區」的論述，陸委會主委邱垂正質疑這樣簡化兩岸關係有點「超譯」，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑直指，若一國的「中華民國」不被承認，再談「兩區」根本是「問道於盲」。

儘管蔡英文在陸委會任內曾使用過「一國兩區」，梁文傑重申，政府根據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，30年來沒有改變，「一國兩區」在這兩部法規中沒有出現，是政治語言而不是法律語言，針對蕭旭岑的獨到見解，陸委會沒有特別評論。

梁文傑補充，「一國兩區」如「九二共識」、「一中原則」等都不是法律用語，都是學術討論，政治上濃縮的語彙，因此不需要爭論這些看法。

梁文傑表示，若真要討論，「一國兩區」的一國是中華民國，但現在的問題是中共不承認中華民國，中共根本就沒有要讓中華民國存在，自己人一直爭論這4個字，「到底有什麼意義？如果這個『一國』已經不被對岸接受，硬是加上『兩區』，那不是蛇足嗎？」

梁文傑進一步表示，中共根本就不承認中華民國，甚至想要讓中華民國不存在，所以跟中共談一國兩區是「問道於盲」，他也提及前國民黨副主席郝龍斌在競選黨主席時有明確提到，中共必須承認兩岸才有和平，他支持這個論點。

