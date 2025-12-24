梁文傑：鄭麗文應學蔣萬安多談「捍衛中華民國」

針對國民黨主席鄭麗文有關兩岸互不隸屬，但同屬一中的發言，陸委會副主委梁文傑今天(24日)在立法院受訪表示，鄭麗文不要每天談「一個中國」，應學學台北市長蔣萬安都在講「捍衛中華民國」，因為「捍衛中華民國」目前是台灣人的最大公約數。

台北市政府表示，為因應1219無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安決定縮短出訪行程，只出席雙城論壇12月28日主論壇，當天就返回台北。

陸委會副主委梁文傑表示，北市府23日送交變更行程的申請資料，陸委會今天就會回覆，對於赴陸行程縮短，他相信蔣萬安的智慧，梁文傑說：『(原音)我想台北市民最重要、最關心的還是市政，所以我相信蔣市長他有他的智慧，不然的話，他也不會臨時把這個行程縮短為當天來回。』

國民黨主席鄭麗文日前受邀到東吳大學演講時被問及統獨立場，鄭麗文表示，中華民國是一個國家，與中華人民共和國雖互不隸屬，但同屬一個中國，這來自憲法規定。梁文傑則對此回應指出，鄭麗文可以學學蔣萬安，因為蔣萬安都是談捍衛中華民國，梁文傑說：『(原音)我想這也是目前台灣人民最大的公約數，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。』

另外，國民黨立委日前前往中國廈門參加台商協會活動引發爭議，梁文傑表示這部分就由社會去討論。