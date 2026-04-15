梁文音被拱合體「星光二班」 感嘆：真的很難約

梁文音6月13日將舉辦「約哪幾點？」讚聲演唱會。寬宏藝術提供



梁文音6月13日將在Legacy Taipei舉辦「約哪幾點？」讚聲演唱會，日前她和「星光二班」好友相約KTV掀回憶殺，許多粉絲敲碗合體，被問是否成為嘉賓名單？她笑說：「大家都很忙，真的很難約！」但表示一定會發出邀請，只是不想讓大家有壓力，「有來當然最好，沒來傳訊息也很暖」。

這次選擇近距離的場地與歌迷直接互動，梁文音表示：「這裡是出道以來最熟悉的場地，很像一個超大的包廂，也累積了許多和歌迷一起大笑大哭的回憶。」除可跟歌迷近距離互動外也能專心唱歌，不用顧慮太多舞台設計，只要專注、安心的感受當下每一顆音符。

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談及演唱會主題，梁文音興奮地表示靈感來自於一種心理的感覺，就是那種跟好朋友太久沒見，會忍不住直接開口約的感覺，「不是問你有沒有空，是直接講時間地點」。她也笑說：「距離上1次個人演唱會1年多，但跟重要的人1年沒見，真的很久。」

近來行程滿檔的梁文音從去年底到今年春酒馬不停蹄在北中南奔波，本周六會在嘉義全中運熱力開唱。而她與歌迷的連結也變得更緊密，先前在TICC演出後，歌迷自發舉辦北中南音樂分享會，邀歌迷親自分享人生故事，再由她近距離演唱對應歌曲，幾乎每一場都情緒滿滿，直呼：「真的會跟大家一起大笑又大哭。」這樣的互動也讓她更確定一件事：「歌迷需要我，我也需要他們。」「約哪幾點？」讚聲演唱會門票4月17日中午12點於寬宏售票、萊爾富及OK便利超商開賣。

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