梁曉珺昔在《康熙》翻車 遭小S狠評「舉牌秒變叉」：得寸進尺

梁曉珺過去曾登上《康熙來了》唱歌飆高音，遭主持人小S吐槽。（中時資料照）

蔡依林（Jolin）台北大巨蛋「Pleasure」演唱會日前圓滿落幕，卻因舞台視覺與演出橋段遭有心人士曲解，被貼上「邪教」、「光明會」等標籤。對此，蔡依林大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」罕見態度強硬，直接點名網友「斯利亞」（帳號名celialiang）提告。隨著事件延燒，該名網友真實身分也被起底，正是曾在《超級星光大道》第5屆奪下季軍的歌手梁曉珺。

梁曉珺再度成為話題人物後，過往通告畫面也被網友翻出，其中她2009年登上《康熙來了》的片段引發熱烈討論，當年她在節目中挑戰席琳狄翁經典名曲〈My Heart Will Go On〉，一開口展現不俗實力，吸引住主持人小S（徐熙娣）的目光，手上舉起象徵肯定的「圈圈」牌。

沒想到歌曲進入高音段落時，梁曉珺卻失誤「翻車」，音準明顯飄移，小S瞬間反應極大，當場把舉牌從「圈圈」轉變成「叉叉」，情緒高漲直呼：「（面具）蓋起來！給我蓋起來！給我蓋起來！她後面給我唱這樣」，還不忘補刀笑虧：「妳後面得寸進尺了」，毫不留情的評價，讓現場氣氛瞬間炸裂，也成為《康熙來了》經典名場面之一。

如今梁曉珺因質疑蔡依林演唱會而遭主辦單位提告，站上輿論風口。她不僅拍片反擊，甚至引用大陸法律《宗教事務條例》，暗指演唱會恐涉及違規。不過，北京市文化和旅遊局官網隨即公布文件，證實蔡依林演唱會北京站已通過審核，將於2026年6月13、14日在鳥巢開唱，相當於直接打臉相關說法。

