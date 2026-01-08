梁曉珺昔批評周杰倫〈稻香〉 陶晶瑩當場傻眼畫面被挖出

梁曉珺昔日言論被挖出。(羅永銘攝)

天后蔡依林（Jolin）斥資9億元打造的台北大巨蛋連3場演唱會，舞台、燈光或視覺設計都為觀眾帶來大驚喜，卻意外捲入「邪教」、「光明會」等謠言。對此，蔡依林大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」日前罕見硬起來，直接點名網友提告，成為蔡依林出道26年來首度以法律手段捍衛名譽，也讓造謠源頭浮上檯面。

遭點名的網友「斯利亞」（帳號名celialiang）被起底真實身分為歌手梁曉珺。她在抖音擁有約39萬粉絲，IP位置顯示在上海，曾參加第三屆《超級女聲》、香港《全球華人新秀選拔》，並於2009年闖進第五屆《超級星光大道》總冠軍賽，最終拿下第三名。近日她公開批評蔡依林《PLEASURE》巡演「像邪教」，言論迅速在網路延燒，也引發外界翻出她過往爭議發言。

其中備受討論的，包括梁曉珺當年在《超級星光大道》節目中評論周杰倫〈稻香〉的片段，當時她在「K歌金曲挑戰賽」抽中這首作品，接受主持人陶晶瑩訪問時直言：「因為剛開始我沒有很熟這首歌，回家一聽覺得它是沒有很大起伏的一首歌，就是好像一直很開心、小朋友在唱的感覺，然後覺得如果我唱的話應該，如果那樣唱，會讓人覺得我在開玩笑，我就很怕就是說這樣」，一句形容為「小朋友唱的歌」瞬間讓現場氣氛凝結。

鏡頭隨即帶到陶晶瑩，只見她明顯一愣、表情傻眼，語塞數秒後勉強轉圜說道：「呃⋯⋯所以妳今天會⋯⋯我們來聽看看好了⋯⋯梁曉珺的方式」，尷尬反應全被鏡頭捕捉，如今畫面再度被翻出，引發網友熱議。

回顧梁曉珺從質疑〈稻香〉到近日指控蔡依林演唱會「邪教」，一連串強烈言論也讓她成為輿論焦點。而隨著蔡依林的主辦單位正式提告，事件升高至法律層級，相關話題持續在網路上發酵。

