梁曉珺看到沒！蔡依林演唱會太震撼 凱蒂佩芮也朝聖「1舉動力挺」
記者林汝珊／台北報導
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕。其中公牛、巨蟒、金豬與飛天馬車輪番登場，打造宛如奧運開幕式等級的震撼舞台，引起粉絲熱烈討論。驚喜的是，連美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都來朝聖，令粉絲興奮不已。
蔡依林在演唱會中，站上巨蟒造型舞台裝置，氣場全開。 團隊也坦言，這是一項龐大且艱鉅的工程，也對最終成果感到相當驕傲。而貼文曝光後，有粉絲立刻發現凱蒂佩芮按下愛心，引來網友激讚「天后力挺天后！」更有人敲碗期待2人未來能合作。
事實上，凱蒂佩芮早已多次關注蔡依林，在2023年《UGLY BEAUTY》巡演期間，蔡依林穿上 DISCO DADDY STUDIO 打造的鑽石禮服時，凱蒂佩芮也曾在貼文中按讚，並留言：「這可能是我有史以來最愛的禮服！」
