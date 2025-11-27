梁朝偉來台出席婚禮！關穎曝兩人「私下互動」不藏了：我更喜歡周潤發

記者宋亭誼／台北報導

台北寒舍艾美酒店近日舉辦一場豪華婚宴，賓客陣容除了梁朝偉、劉嘉玲夫婦，就連女神關之琳、邱淑貞也特地抵台送祝福，隨後這對新人身分背景也遭起底，原來新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，新郎則是關穎的表外甥。關穎今（27）日出席蘋果愛美獎被問到此事，不禁感嘆：「時間真的過得好快。」

關穎出席表外甥婚宴，合照（左）邱淑貞、（右）劉嘉玲。（圖／翻攝自關穎IG）

據了解，新郎Justin為「河南王」王任生的孫子，家族擁有東裕電器與丹尼斯百貨兩大集團，Justin媽媽則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺。而關穎的母親是蔡萬春的女兒，因此，Justin為關穎的表外甥。關穎今（27）日分享出席表外甥婚禮的心情，忍不住感嘆時光飛快，她回憶，自己是同輩中最晚結婚的，而表外甥卻最早結婚，「他那天就有抱怨說『為什麼我跟阿姨一樣在同一個飯店結婚？』」

關穎親揭與梁朝偉私下互動。（圖／蘋果愛美獎提供）

關穎表示，婚禮當天氣氛溫馨又感動，尤其新人是青梅竹馬，如今順利修成正果，所有人都替他們開心，而梁朝偉、劉嘉玲夫婦特地飛來台祝福新人，關穎開心透露：「我們以前就認識，難得又可以看到大家很開心，大家都沒有變，維持得非常好。」被問到有沒有趁機向梁朝偉表白，關穎笑說：「就是互動聊聊天，因為我更喜歡周潤發。」

