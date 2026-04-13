梁朝偉吃梨戲拍40次「不知道王家衛要什麼」 曝表演最後階段：沒什麼好怕的

梁朝偉13日參加金馬電影大師課，在金馬獎男配角得主劉冠廷的主持與談下，分享演員功課和獨門心法。從影40多年來，他坦言現在會離開舒適圈、跟其它不熟悉的團隊合作，「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」

談到對表演的看法，梁朝偉認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他也提供一些可以幫助進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定，任何一種方法都可以。至於談到自己被盛讚「眼神會演戲」，他表示自己其實沒有刻意調眼神，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。

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劉冠廷擔任大師課主持重任，與梁朝偉對談。（圖／金馬執委會提供）

梁朝偉也提起和不同導演合作的經驗，比如和王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有劇本的時候，得對導演很信任，要知道導演需要什麼，但他話鋒一轉說「雖然我不知道王家衛要什麼」。當年拍攝《阿飛正傳》，他一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了三四十遍，王家衛也沒講為什麼，讓他回家很不開心，想說怎麼這麼簡單的鏡頭還做不到。

直到和侯孝賢導演合作《悲情城市》時，梁朝偉被啟發看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫去幫助表演，也開始改變他表演的方式，「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示，因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說：「比我演得更好笑！」

梁朝偉與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作新片《你是不會當樹嗎》。（圖／金馬執委會提供）

至於新作《你是不會當樹嗎》，匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達當時寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他，讓梁朝偉不僅讀了很多書，也說服自己就是腦神經科學家，還被朋友笑問：「你讀這麼認真是要考博士嗎？」梁朝偉也盛讚伊爾蒂蔻恩伊達很會引導演員，和她合作一點都不緊張。

生活作息自律的梁朝偉，現在一天的生活就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。會開始運動，是發覺演員需要很多能量，他分享：「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他也給現場電影人一些建議：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」

梁朝偉、劉冠廷與大師課學員合照。（圖／金馬執委會提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導