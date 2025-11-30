梁朝偉回應「定居日本」猜測 社恐不學日語：不用跟人講話

影帝梁朝偉。（圖／中時資料照）

近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論，引發大陸社會強烈反彈，許多與日本往來頻繁的藝人也被捲入輿論檢視。影帝梁朝偉因過去多次被網友在東京街頭、咖啡館與滑雪場巧遇，因此遭質疑「是否已定居日本」。對此，他近日出席活動時首度正面回應。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，梁朝偉在活動現場明確否認外界所稱的「長期定居日本」說法，強調自己只是偶爾短住。他坦言之所以常到日本，是因為喜歡獨處，而在當地語言不通，「可以不用跟人講話」，讓他感到特別自在。這番坦率的分享，也再次展現影帝一貫的社恐特質。

事實上，梁朝偉過去多次在日本被粉絲巧遇，他也透露自己已在當地滑雪20多年，卻刻意不學日語，只掌握最基本的生活用語。他笑說：「如果你不會那個語言，頂多講一兩句就完了」對他而言，語言限制反而讓生活更簡單，不需面對太多社交應對，能專注享受個人時光。此次面對「定居日本」流言，他也再次強調自己一向低調，重視私人空間。

消息曝光後，不少粉絲紛紛留言表示理解：「他社恐，每一位關注偉哥的人都知道。所以他說願意去沒有人關注，沒有人圍觀打攪的地方，我是相信的」、「本來就不是定居，只是想去放空」、「完全能理解他的想法」、「真的是特種i人啊」。

