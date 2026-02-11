梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
根據目擊網友與媒體報導，當天梁朝偉身穿黑色運動裝，手中拿著眼鏡，卻未看向海關人員，而是瞇著雙眼、眉頭深鎖地望向遠方，神情流露出明顯的迷惘與無措，不知遭遇了什麼麻煩，不僅日本的海關人員也望向他的視線落點之處，一旁擔任夫妻兩人助理的女性也伸手指向他凝望的方向試圖引導，看起來都像在引導梁朝偉，回應他無聲的「求救訊號」。
看起來梁朝偉的求救對象應該是不遠處的劉嘉玲；完成通關檢查的她身穿時髦的棕色毛毛大衣，頭戴亮藍色毛帽，雙手悠閒地插在口袋裡，並未第一時間上前「解圍」。相反地，從她的肢體語言分析，好像還有幾分「看熱鬧」的笑意，靜靜欣賞老公手足無措的模樣。
照片曝光後迅速登上熱搜，網友笑稱「梁先生又是一臉愁容」「永遠一臉驚恐」「又在向經紀人求救了」「嘉玲姐的表情完全是『看你怎麼辦』的寵溺與調侃」，網友們對2人一動一靜、女A男O的互補體質相當欣賞。
據悉，梁朝偉與劉嘉玲皆是滑雪愛好者，北海道二世古（Niseko）幾乎是他們每年的必訪之地。早前去年底（2025年12月），兩人也曾被目擊與王菲、李嫣及舒淇夫婦在當地組團滑雪。而從這次兩人再度單獨現身機場，除了走到哪帶到哪的助理外，想必也是想享受夫妻倆的銀白二人世界。
