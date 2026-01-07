梁朝偉沒兒女！ 劉嘉玲：人生圓滿並非只有傳宗接代

〔記者林南谷／綜合報導〕香港女星劉嘉玲去年12月8日剛迎來60歲生日，日前在香港上環文武廟被野生捕獲再度躍上新聞焦點，她和金馬影帝梁朝偉結婚17年沒有生兒育女也再次成為話題。

劉嘉玲不久前在綜藝節目《一路繁花2》說：「我就是不想生。」霸氣回應外界對她「沒有下一代人生不完整」質疑。節目上，劉嘉玲認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代，即使選擇不生育，也能過得幸福自在。

節目中，劉嘉玲更分享個人觀念，她坦言與小孩互動的當下會感到快樂，但時間一久就不一樣，「大部分時間都變得不會快樂。」

劉嘉玲解釋有小孩就等於有一輩子的牽掛，這當中的責任如同一個沉重擔子；正因為對責任的深思熟慮，劉嘉玲一度在生育問題上感到猶豫，最後選擇讓自己活得開心，「我想過好自己這一輩子。」

