梁朝偉被質疑定居日本 首度打破沉默回應，一理由眾人信了

受中日關係緊張影響，原本低調的香港影帝梁朝偉受到波及，因多次被目擊在日本滑雪、喝咖啡，被質疑是否已定居日本。對此，梁朝偉藉出席活動的機會，首度正面回應傳言。

中媒《瀟湘晨報》報導，梁朝偉近日出席新加坡國際電影節活動時，正面回應外界猜疑他長期定居日本的說法。

梁朝偉解釋，他確實常常飛日本，主要原因是因為喜歡獨處，語言不通就有「自然屏障」，不需跟他人交流，心情上很自在。他也說，他去日本滑雪已有20多年，他從不刻意學日語，只掌握基本對話，刻意製造語言限制，就不需要面對過多社交，好好享受簡單生活。

不過，梁朝偉強調自己向來低調，注重隱私，去日本只是短期停留，不是移居。

對於梁朝偉的坦率，不少粉絲都表示理解且支持，「他原本就是社恐啊！」、「I人」、「可以理解他的感受」。

