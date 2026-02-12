梁朝偉過海關突露驚恐求救臉 老婆1反應笑翻全網

娛樂中心／杜子心報導



香港女星劉嘉玲與影帝梁朝偉是演藝圈公認的「模範夫妻」，2人各自在影視界都有驚人成就。相比梁朝偉的文靜內斂的個性，劉嘉玲是出了名作風豪邁，兩人個性在外界看來十分互補，他們當年愛情長跑20年才邁入婚姻，至今過了17年依舊感情穩定，經常被拍到一起出遊。近日，梁朝偉就被捕捉到在海關前略顯茫然的神情，對比一旁氣定神閒的劉嘉玲，畫面強烈反差，迅速在社群平台流傳，網友形容這根本是「I人遇上E人」的日常現場版。









影帝北海道現形記？梁朝偉表情崩潰，劉嘉玲1舉動曝致命弱點

梁朝偉（右圖左）在海關一臉驚恐地看向劉嘉玲（戴藍毛帽者）。（圖／翻攝自小紅書）

有網友在日本北海道新千歲機場巧遇劉嘉玲和梁朝偉，並拍下兩人可愛的一瞬間，從曝光照片來看，梁朝偉當天身穿黑色運動裝，手上拿著眼鏡，在海關櫃檯前沒有直視工作人員，反而瞇著眼、眉頭微皺望向遠方，神情帶著困惑。現場不只海關人員順著他的視線看去，一旁的女性助理也伸手指引方向，像是在幫忙確認狀況。粉絲解讀，他望向的正是已完成通關的劉嘉玲，彷彿隔空發出求助訊號，不少網友笑說「梁先生又在用眼神找人救援」、「第一次看到影帝這種表情」，還有人留言「他永遠一臉驚恐」。

梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）2008年結婚後恩愛至今。（圖／翻攝「逍遙珊33」微博）

至於劉嘉玲則穿著棕色毛毛大衣、頭戴寶藍色毛帽，雙手插在口袋裡站在一旁等候，沒有立刻上前協助，與梁朝偉焦急的表情成反比，笑翻不少粉絲。事實上，他們夫妻倆都是滑雪愛好者，每年去北海道二世古幾乎是固定行程，去年12月還曾與王菲、李嫣及舒淇夫婦同行滑雪。這回再度現身，身邊僅有助理隨行，推測是安排兩人單獨旅行。不過也有部分網友提醒，機場通關區域屬於較敏感空間，是否適合拍攝並公開藝人行程，隱私問題引發討論。

