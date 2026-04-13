梁朝偉開講 半個演藝圈都來了

梁朝偉13日在台出席金馬活動，影帝久違來台吸引超多人朝聖。（陳俊吉攝）

金馬影帝梁朝偉13日來台，出席金馬奇幻影展《你是不會當樹嗎》映後暨金馬電影大師課，老婆劉嘉玲也愛相隨。大師課由劉冠廷擔任主持人，與梁朝偉和台下300位聽眾一同聊電影，梁朝偉也難得分享「梁朝偉的1天」。

梁朝偉說如果沒上班，通常自己一起床就運動、吃中飯，然後開車出去兜風，如果有好電影就看電影，晚上吃沙拉蕎麥麵，還鉅細靡遺的分享蕎麥麵都自己煮，但是自己不洗碗，晚飯後有好看的電視劇或好書就看，分享影帝日常就跟一般人一樣。

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至於開始頻繁運動，是因為梁朝偉覺得演員需要很多能量，如果狀態不夠好，遇到情緒重的戲又拍很多次，真的會想死，貴為影帝的他，也曾遇過超重的情緒戲被某導演狂喊NG，他透露：「那個導演後來找我拍，我就拒絕了，我就不說是哪個導演了，總之就是需要很多體能，開始運動以達到該有的狀態。」

不拍戲時就變宅

劉冠廷向梁朝偉提問演員們可能會遇到的狀況，笑問：「會有失業的時候嗎？」梁朝偉回答：「有一段時間沒有什麼戲，但沒有很長，所以不會慌張。」劉冠廷接著再問他處理低潮方法，梁朝偉說：「一開始覺得很難，後來覺得做回自己就好，不拍戲的時候不跟圈內人來往，自然會慢慢忘記那些角色的事。」

桂綸鎂楊謹華朝聖

在影迷提問環節，坐在觀眾席中的黃鐙輝搶先舉手發問說：「朝偉您好，我是南港劉德華！請問任何take的第一次都是很寶貴的，那您會先排還是直接來？」梁朝偉回答：「我會先排但我有缺點，有時候導演可能是因為看我某種訪談的樣子所以寫這個角色，但我很容易正式來後就感覺沒了，排的時候反而還不錯。」

據知，這場大師課吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等上千位電影從業人員報名參加。