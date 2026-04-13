梁朝偉開講 送給電影人一句話：把自己準備好就會被看見

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影帝梁朝偉難得開講，就獻給2026大師開講，並以自己40年從影之路經驗送給所有電影人：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」

由金馬執委會主辦的「金馬電影大師課」13日登場，邀來三座金馬影帝得主梁朝偉分享從影四十多年的表演心法，由劉冠廷擔任主持與談。劉冠廷一開場就笑稱，面對梁朝偉像「拿到神燈卻不知道要許什麼願」，現場氣氛輕鬆卻充滿期待。

在這場不對外開放的金馬大師課上，梁朝偉談到對表演的看法，指表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他認為，當演員能夠放鬆又專注，表演自然會成立。他也分享自己的方法，會替角色設計細節，無論是心理狀態或背景設定，「任何小東西都可以幫助你進入角色。」

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對於老被盛讚的「眼神會演戲」的表演，他則說自己其實沒有刻意調眼神，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。

梁朝偉也回憶與王家衛合作的經驗，坦言在沒有劇本的狀態下，只能選擇信任導演，「但其實我也不知道他要什麼。」拍攝《阿飛正傳》時，一場與張曼玉吃梨子的戲，竟拍了三、四十次仍不過關，讓他一度非常挫折。直到與侯孝賢合作《悲情城市》，他開始閱讀文學小說，從細膩描寫中理解角色狀態。多年後再看《阿飛正傳》，他才恍然大悟，「王家衛要的是沒有表演的痕跡。」

談到喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，他則笑說因為與熟悉團隊合作，加上導演劉鎮偉會親自示範，「而且比我演得更好笑！」

至於新作《你是不會當樹嗎》，梁朝偉透露，為角色讀了大量腦神經科學與植物相關書籍，「還說服自己就是科學家」，甚至被朋友笑問是否要考博士。他也稱讚導演伊爾蒂蔻恩・伊達(Ildikó Enyedi)擅長引導，讓他能自在投入。

現在的梁朝偉生活作息自律，他透露每天的生活就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。他說，自己開始運動是發覺演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」

走過四十多年演員生涯，梁朝偉坦言現在反而更願意離開舒適圈，他說：「這是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的。」