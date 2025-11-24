梁朝偉、劉嘉玲來台參加世紀婚禮！新人超狂背景曝光 新郎是「河南王」孫子

近期影帝梁朝偉與太太劉嘉玲、張清芳、張小燕與鍾鎮濤等大咖明星一同齊聚在台北，參與一場世紀婚禮，規模被形容「卡司比金馬獎還大」，也讓外界相當好奇這對新人的背景，如今兩人顯赫的家世曝光，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，新娘沈婷婷則是香港時裝零售集團I.T創辦人沈嘉偉弟弟沈建偉的女兒。

近期影帝梁朝偉與太太劉嘉玲現身台北，參與一場世紀婚禮，引發關注。（圖／翻攝IG carinalau1208）

劉嘉玲日前在社群平台上，分享一系列和老公梁朝偉出席婚宴的照片，同樣為座上賓李明依也曬出不少照片，只見現場出現多位知名藝人，包含張清芳、鍾鎮濤一家、邱淑貞及張小燕等人。劉嘉玲則在貼文中稱兩位新人為「Justin」與「婷婷」。

據悉，新郎Justin的父親是管理丹尼斯百貨集團的王尚卿，新郎的媽媽為國泰集團創辦人蔡萬春的孫女，祖父則是「河南王」王任生。王任生現年92歲，早年從聖誕燈飾業起家，後回到河南布局零售版圖，建立東裕國際與丹尼斯體系，近年逐步將事業交棒三名子女。長子王武卿在深圳接管東裕電器集團，二兒子王尚卿於河南管理丹尼斯百貨集團，女兒王筱卿擔任卿蓬公司董事長，管理潔西艾美酒店。

新郎Justin與新娘沈婷婷超狂背景曝光。（圖／翻攝IG carinalau1208）

丹尼斯百貨被指為河南規模最大的百貨與零售物流集團，截至2023年，丹尼斯集團在河南擁有多家百貨、賣場與便利店，王任生曾於2022年列名《富比士全球億萬富豪榜》，身家達21億美元（約新台幣660億元），亦被稱為「河南王」。

新娘沈婷婷則為IT集團老闆沈嘉偉的弟弟沈建偉之女，沈嘉偉則為邱淑貞的丈夫，值得一提的是，新郎Justin德的媽媽為國泰集團創辦人蔡萬春的孫女，而關穎的媽媽則是蔡萬春的女兒，因此這樣算起來，新郎算是關穎的表外甥，兩家人背景均來頭不小。

這場世紀婚禮規模被形容「卡司比金馬獎還大」。（圖／翻攝FB 李明依emi）

