梁朝偉、劉嘉玲來台參加世紀婚禮！新人超狂背景曝

台北一場星光熠熠的世紀婚禮近日成為焦點話題。根據劉嘉玲社群分享的照片顯示，這場在寒舍艾美酒店舉辦的婚宴，出席賓客包括梁朝偉、劉嘉玲夫婦、梁家輝、關之琳、邱淑貞與大女兒沈月、鍾鎮濤、袁詠儀、張小燕、張清芳等港台一線明星。

新人身分隨即曝光。新郎Justin是丹尼斯百貨集團掌舵人王尚卿之子，其祖父為有「河南王」之稱的王任生，母親蔡佳樺則是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女。新娘沈婷婷出身香港沈家，是香港時裝零售集團I.T共同創辦人、邱淑貞丈夫沈嘉偉的姪女。由於藝人關穎是蔡萬春的外孫女，網友整理兩人關係為「邱淑貞的姪女嫁給了關穎的表外甥」。

王任生1933年生於河南洛陽，14歲因戰亂流亡台灣，曾擔任小學教師18年。1976年創立東裕國際集團，成為全球最大聖誕燈供應商。1997年在鄭州創辦丹尼斯百貨，逐步發展為涵蓋百貨、超市、大賣場的零售王國。截至2023年，丹尼斯集團在河南擁有15家百貨、73家賣場與472間便利店，年營收達人民幣92.07億元。

根據富比士2022年台灣50大富豪排名，王任生以21億美元身價排名第28名，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域。知情人士透露，王任生曾一口氣豪擲12億買下3戶帝寶，整個交涉過程僅花5分鐘。王任生90歲生日在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓慶生，威京集團主席沈慶京也在場祝壽。

王任生將企業名稱以兒女英文名字命名，丹尼斯百貨取自長子王武卿的英文名Dennis，2015年開幕的「丹尼斯大衛城」源於次子王尚卿的英文名David。值得注意的是，王任生家族經營的花蓮傑西艾美酒店，名稱來自女兒王筱卿的英文名Jessica，該酒店近期傳出因債務問題正低調出售中。

