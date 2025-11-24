梁朝偉、邱淑貞現身信義區！出席世紀婚禮 政商大咖＋演藝圈都來了

邱淑貞、劉嘉玲、梁朝偉、沈嘉偉。翻攝自劉嘉玲社群



台北星光雲集！位於信義區寒舍艾美酒店21日晚間舉辦一場豪華婚宴，新娘與新郎雖不識螢光幕上常見的面孔，但背景大有來頭！原來女方是來自香港IT集團老闆沈嘉偉的姪女沈婷婷，新郎Justin則是東裕集團「河南王」王任生孫子、藝人關穎表外甥，為此，鮮少連袂出現在台灣的梁朝偉、劉嘉玲，以及邱淑貞、關之琳、張清芳、張小燕、張艾嘉等明星都現身祝福。

這場集結港台政商名流與演藝圈的世紀婚禮，新娘沈婷婷出生顯赫，其伯父是IT集團大老闆沈嘉偉的弟弟沈建偉的寶貝女兒，新郎是東裕集團、丹尼斯集團第三代，其父親是王尚卿，是王任生的次子，母親則是國泰集團創辦人蔡萬春之孫女蔡佳樺，也就是關穎的表外甥。

然而，邱淑貞與沈嘉偉為祝福姪女，特地邀請眾多親友跨海喝喜酒，就連近年甚少出席公開場合的梁朝偉也罕見和劉嘉玲合體，其不老容貌和影帝氣度，仍是全場焦點。

另其他特別受人關注的還有阿B鍾鎮濤、袁詠儀、張小燕、張清芳、柯耀宗、李明依、卜學亮、屈中恆與Vicky等等。

李明依在社群上分享她和梁朝偉合照，開心寫著：｢幾乎所有好姐妹都盛裝出席，當然有我永遠最愛的婆～阿芳（我們也是長長久久的一對），這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友」。

關穎也在IG上為新人獻上祝福，並分享她與關之琳的漂亮合照，「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」，讓不少人為之欽羨。

