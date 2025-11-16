梁東屏專欄：花蓮洪災一個半月連兩次 責任歸屬還是理不清
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9 月23日發生溢流導致潰壩，大量泥流沖進光復鄉市區致災，造成19人死亡、5人失聯、139人受傷，實質受災家戶則達 1837 戶。
哪裡知道災難才剛過一個半月，本月11日，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應導致強降雨的影響，馬太鞍溪水位暴漲，結果與光復鄉隔溪相望的萬榮鄉明利村遭到泥流侵襲，社區部分住宅、道路與農地都被淹沒。所幸明利村大部分住宅都位於山坡地，真正受災的是有門牌的住家19 戶，沒有門牌的工寮 12 戶，至今為止尚未傳出人員傷亡，算是不幸中的大幸。
只不過，兩次的災難都源自於馬太鞍溪，光復鄉在南岸，明利村在北岸，兩次釀災都是因為堤防有破口，關鍵是，地方人士都多次跟水利署及第九河川署做出反映，但對方不是敷衍以對就是掛出保證「絕對沒事」，結果卻出了大事。尤有甚者，出事之後，中央單位的權責人等還故意避重就輕混淆造成洪水的原因，企圖規避責任的意圖昭然若揭。
以明利村的洪災為例，事發之後該村村長林萬成第一時間就在媒體開炮，痛批中央權責單位對地方的陳情置之不理。林萬成指出，他自7月起就多次會勘馬太鞍溪明利村段的一處堤防破口並進行通報，甚至在中央會議上提醒其危險性，但對方卻遲遲未採取任何防護措施，甚至在事發當天他還再度與水利署人員到現場會勘，對方卻信誓旦旦地跟他說，「放心，絕對不會有事」，結果數小時後泥流就湧入明利村，最後還使得該破口擴大至百公尺以上。
一位不願具名的明利村居民表示，早知道光復鄉是因為堤防破口而發生水災，水利署卻後知後覺，「人為能預防的為何不做？會勘時還說不會有事，有事會負責，現在淹成這樣，拿什麼來負責？」；另一名村民則指出，堤防破口原先是以鼎塊、沙包暫時封堵，但後來因進行馬太鞍溪疏浚工程而被移除，颱風前僅撤走機具卻未重新堆回鼎塊與沙包，村長提醒也無人理會，導致洪水灌進村裡。「半個小時就可以搞定的預防卻不做，本來明利村不會淹水，結果現在淹成這樣，這不是人禍什麼才是人禍？」
事後，水利署長林元鵬坦承因未掌握實際狀況，導致堤防破口區無防護措施，「確實是我們的疏忽，目前已緊急封堵破口、搶災防水，避免災情擴大。」但他後來又改口指稱進水處是堤防尾端，本來就沒有堤防,但村長確實有提出要求「延伸」堤防，但經過評估後水利署認為沒有立即風險，「該處有高坎與道路作為天然屏障，但隨著河床抬高約5公尺，高度差縮小至僅3、4公尺，洪水一來突破形成破口」。他坦言，當初評估地勢較高，不需固置堤防，未料淤積改變地形，「這確實是我們沒有掌握到的實際狀況」。
行政院工程會主委陳金德則在赴立法院交通委員會作業務報告並備詢時指出，他知道林萬成村長曾經反映相關事項，但強調溢流主因是堰塞湖事件後，留下來土石墊高河床跟堤防一樣高，因此「有堤防等同沒有堤防」，任何地方都會溢出去，長久之計是要加速疏濬，但疏濬不可能沒有便道讓卡車要進進出出，便道也可以說是一個缺口。
林元鵬和陳金德其實都只說了事實的一部份，但合起來之後，就可以證實林萬成和前述村民所說的都是事實。亦即林元鵬似乎想強調該處本來就沒有堤防，所以就談不上什麼「破口」，是洪水來了之後才突破形成破口。但陳金德卻指出「疏濬不可能沒有便道讓卡車進進出出，便道也可以說是一個缺口」。
換句話說，林元鵬所說的堤防尾端「並無堤防處」實際上是一個讓進行疏浚大卡車及大型機具出入的便道「缺口」，泥流一來，當然就變成「破口」，是造成泥流湧入的根本原因，而非陳金德所說的「有堤防等同沒有堤防，任何地方都會溢出去」。事實上，空拍圖很清楚地顯現，泥流就是從這個「缺口」或「破口」湧入明利村。
光復市區遭到馬太鞍溪堰塞湖潰壩導致泥流入侵而造成人命及無可計算的財產損失，其原因跟明利村的泥流洪災幾乎一模一樣，都是中央單位一再忽視地方呼籲疏濬河川加固堤防所致。
光復洪災發生之後，所有的證據及空拍都表明在遭沖毀的馬太鞍大橋下游大約五、六百公尺處的兩個開口堤是罪魁禍首，洪水是從這兩個破口沖入，巨大的泥流連帶沖垮了緊連的長達2860公尺的光復1、2、3號堤防，光復市區以及佛祖街等重災區的洪水，就是從這裡一湧而入。
問題是，地方人士早就跟中央示警，要求第九河川署應該要疏濬河川同時加強、加固甚至重做堤防，主要就是因為馬太鞍溪淤積嚴重河床多年來墊高太多。本身也是受災戶的花蓮縣議會議長張峻在災後痛批，指稱去年十一月就發生過一次潰堤，他當時陪同地方鄉親向第九河川分署提出陳情，警告馬太鞍溪南側堤防會再潰堤，但九河分署僅作臨時修補，堆放一些沙包，沒徹底補強，結果同一處堤防再度潰堤，滾滾泥流灌入光復市區。
事發之後，林元鵬第一時間就表示災難之所以發生是因為水量過大，跟開口堤沒有絕對關係。但事實上就是馬太鞍溪的整段堤坊都是完好的，唯有這一段被沖毀。另外，本來被列為最危險的大馬村此次卻奇蹟式的沒有災情，最主要的原因並不是已成神話的大馬村長徹底執行撤離，而是因為堤防發揮了功效。所以，光復市區受災跟洪水從開口堤灌入連帶沖毀大段堤防絕對有關係，但林元鵬第一時間就急急說「沒有絕對的關係」，難道不是心虛，難道不啟人疑竇？
遺憾的是，事情發生之後輿論鋪天蓋地指責花蓮縣政府執行撤離不力，完全模糊了洪水才是真正問題的焦點。更何況根據中央災害應變中心的資料，花蓮縣政府回報的數字是收容所有130人，依親（前往親戚、朋友家避難）1365人，另有5348 人是採取垂直避難，總計6843人，和中央所匡列的8524人雖然有1681人落差，但若說完全未執行，則有失公允。
簡單地說，如果中央確實按照地方的要求做到位，把該補強或重建的堤防都切實做好了，前述的兩次災難其實都可以避免。現在，兩個雖然規模有別但卻如出一轍洪災發生在幾乎同一地點，責任歸屬還不清楚嗎？
水利署現在表示，馬太鞍溪堰塞湖釀災以來，水利署同仁夜以繼日、幾乎不眠不休，在人力與機具極限調度的情況下全力搶修。僅用11天即完成馬太鞍溪下游2860公尺臨時土堤復原與加固作業。那麼，為何先前地方提出要求時不做？
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
中颱鳳凰來勢洶洶 賴清德提醒「花蓮堰塞湖達紅色警戒」：該撤離就全撤
花蓮停班課遭疑慢半拍 卓榮泰：盼地方應依中央的統一規劃
專訪花蓮救災總指揮／2個月任務20天完成 季連成：現場彷彿世界末日
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 14 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 11 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 19 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前