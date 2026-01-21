梁東屏專欄：輕蔑國際法 川普詮釋的是「國際現實」

川普經常使用充滿著霸氣的姿勢，釋放出具有絕對權力的訊號。圖／白宮flickr

梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員

美國總統川普日前在白宮橢圓形辦公室接受《紐約時報》長達兩小時的深度專訪，並在這場訪談中對自身所擁有的權力做了最直白且震撼各界的表述。他在1月8日刊出的訪談中被問及在這個世界上權力是否存在限制時答道，「是的，有樣東西---我自己的道德，我自己的頭腦，這是唯一能阻止我的東西。」換句話說，川普認為自己的權力僅受限於「自身的道德」與「頭腦」。

他對所謂的「國際法」也表現出相當輕蔑的態度，認為雖然行政部門會遵守法律，但「這取決於你如何定義國際法」。他認為當大國發生衝突時，決定性因素應是「國家實力」，而非條約或國際慣例，他甚至認為先前的美國總統行事都過於謹慎，未能充分利用實力謀求政治霸權，並聲稱他不再需要受國際法的約束。實際上，川普的高級顧問史蒂芬．米勒（Stephen Miller）不久前才將世界描述為「由實力、武力和權力統治」，似乎也一定程度反映出川普政府內部的普遍認知。

川普這種直白的表達，充分反應在他上任一年多以來的種種作為中，包括在國內賦予海關暨移民執法局（ICE）極大的執法權力，不睬各州的反彈派出國民兵進駐；在國際上也是一樣，美國軍機千里奔襲轟炸伊朗核設施，在加勒比海肆意攻擊美國所認定的「運毒船」，甚至派出特戰部隊進入委內瑞拉，把該國總統馬杜洛夫婦逮捕送往美國受審，完全視國際法如無物。

實際上在國際關係理論中，「實力」（Power）確實被視為界定國際秩序的核心因素。川普就在美軍抓獲馬杜洛之後豪不掩飾地宣布，「美國在西半球的主導地位將永遠不再受到質疑。」還沾沾自喜地說自己實踐的是「唐羅主義（Donroe Doctrine）」相對於『門羅主義（Monroe Doctrine）』，川普的英文名字是 Donald）。

門羅主義（Monroe Doctrine）是美國一項重要的外交政策，其核心主張是「美洲是美洲人的美洲」，即警告歐洲列強不得再殖民美洲或干預美洲事務，美國也將不干涉歐洲內部事務，並將美洲視為美國的勢力範圍。這項主義始於1823年美國總統詹姆斯．門羅的國情咨文，是美國外交政策的轉捩點，近期川普政府提出「唐羅主義」，意在重新強化美國在西半球的主導地位，對抗中國和俄羅斯在該地區所建立起的影響力。

準此觀之，這才是美國逮捕馬杜洛的真正目的，所謂販毒云云，其實都是藉口，美國對委內瑞拉從來都不是要把它建設成一個繁榮的自由民主國家，美國要的是兩樣東西：第一，石油便宜且穩定地供應；第二，委內瑞拉不再反美。「唐羅主義」和傳統「門羅主義」的最大區別在於相較於傳統門羅主義的防禦性，唐羅主義更具侵略性，甚至於不惜對付盟友。川普在試圖取得格陵蘭控制權的問題上對北約盟友不假辭色，即可作如是觀。

美國擁有強勢武力，在全球扮演著世界警察的角色。圖／U.S.Army臉書

「門羅主義」起源於19世紀初，旨在阻止歐洲列強殖民或干涉美洲獨立國家事務，具有防禦和反殖民色彩。「唐羅主義」則在新的地緣政治背景下，將美洲視為美國的「勢力範圍」，並將防禦範圍擴大到排除所有非美競爭者（包括中國、俄羅斯），具有更強的排他性和鬥爭性。

川普自從開始第二個總統任期以來，經常對美國週邊地區的領土和問題表現出濃厚的興趣，不但採取關稅措施向拉丁美洲國家施壓，還大聲疾呼吞併巴拿馬運河、格陵蘭島和整個加拿大。川普對於獲取丹麥領土格陵蘭島的執著，成為其世界觀的典型體現，他強調「所有權」的重要性，認為租賃或條約，無法提供所有權帶來的心理成就與戰略要素。但在一定程度上，川普的這種表態，更像是一種談判手段，心裡面想的很可能是以價購取得。

川普在第二任期的種種作為，確實顯現出有些「猴急」，很可能是因為他自知年齡過大，再連任的機會很小，所以亟欲在這一任內有些「成就」，故而憑藉美國的「實力」強行為之，完全忘了自己念茲在茲的是希望世人視他為一個「和平總統」，表現出來的卻是一個揮舞大棒的莽漢。

川普為了個人的成就，還真的沒有做不出來或不敢做的事，不畏譏讒接受獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）轉贈獎章，就是很好的例子。

之前，川普就多次表示自己應當獲得諾貝爾和平獎，甚至於不惜貶低曾獲得獎項的美國前總統歐巴馬，馬查多獲獎之後，川普亦曾多次公開表示，他才是有資格的獲獎者。

川普把馬杜洛捉往美國之後，馬查多就表示她願意把和平獎章轉贈予川普。馬查多當然是政治投機，希望川普能支持她回委內瑞拉取得權力，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）獲知瑪茶多有意將獎章「轉頒」給川普之後，立刻公開表明獎章不能轉讓或轉贈，但前述兩人一個願打一個願捱，任誰也阻止不了。查多15日前往白宮，高調將她的諾貝爾和平獎章獻予川普，川普本人則於當晚在社群媒體發文指出，「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力。這是彼此尊重的美好舉動。謝謝妳，瑪莉亞！」，顯然笑納了。

總而言之，川普是一位個人利益高於一切的人，為達目的他絕對會不擇手段而且什麼都敢做，只不過他的什麼都敢做也是仗著美國無與倫比的實力，美國海岸巡邏隊最近一連串登船接管俄羅斯偷運石油的「影子船隊」，俄羅斯也只能呼籲美方善待船員，連譴責都不敢，就是最好的例子。

所以，川普的所作所為，只不過是赤裸裸的國際現實罷了。

