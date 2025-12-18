梁東屏專欄：「鄭習會」的三張門票？國民黨只怕跳到黃河也無法洗清

今年中國國民黨創黨131週年，但當今國民黨眾高層與昔日對手共產黨頻頻示好，雙方互動融洽。攝影鄒保祥

梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員

《自由時報》日前刊出獨家報導，指稱國民黨新任副主席張榮恭於2025年11月中曾低調到訪中國並會見中國國台辦主任宋濤。張榮恭在會中回覆北京對國民黨的3項要求，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及國民黨堅定以「中國統一」為目標發展，雙方達成共識後，北京同意「鄭習會」可望在農曆年前後登場，不過國民黨在 12 月 8日嚴正駁斥，指稱報導內容不實。

國民黨主席鄭麗文接受媒體訪問被問到此事時表示，「我什麼時候見習近平的時間都已經排好了，然後還有什麼3張門票，哇，他編故事也編得，我的天啊。」國民黨發言人牛煦庭則指出：「從頭到尾就是子虛烏有、胡說八道，(我們)向張副主席(張榮恭)跟蕭副主席(蕭旭岑)都做反覆確認，他們前一陣子訪問大陸，並沒有提到任何跟『鄭習會』有關的安排，跟中國大陸要交往，當然要有一定的政治基礎，其實就是所謂的『九二共識』，這是兩岸交流的固定的政治基礎，但除此之外不會存在有任何的政治條件，(鄭習會)該安排的時候會安排，如果真的有這件事情的話，也會在合理的時間來做發布。」牛煦庭還強調，黨內兩位副主席訪問中國的時間點，遠早於賴總統宣布1.25兆的特別預算，另外也否認黨中央規劃刪除黨章第2條「反對共產主義」的傳聞。

中國國台辦發言人陳斌華則出面痛批所謂的農曆年前後的鄭習會根本就是無中生有，憑空捏造，是民進黨和有關媒體惡意炒作，造謠生事。

那麼，「農曆年前後的鄭習會」是否真的是如國民黨及中國國台辦說的是「子虛烏有」、「憑空捏造」呢？答案是可能性當然存在。首先，這個新聞是《自由時報》發出，《自由時報》在政治上一向有相當鮮明的立場，這是眾所周知的事；其次，這條新聞是《自由時報》的獨家，沒有任何其他的媒體有相關的報導，而且事後也無人跟進，就一條重要新聞而言，確實啟人疑竇；再者，這則報導所引述的是「知情人士」，而非有名有姓者，類似的狀況除了是要保護新聞來源之外，就是撰寫新聞者對內容不是這麼有把握，所以就安了一個無法追索的「知情人士」。

雖然「農曆年前後的鄭習會」是否真有其事，很快就會揭曉了，但這件事的真正重點倒還真的不在於「鄭習會」的本身，而在於所謂的「三張門票」，以及很多人就是因為這「三張門票」而相信「鄭習會」確有其事。

簡單地說，前述北京對國民黨的3項要求：不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展，不都是國民黨現在正在做或者一直奉行的事嗎？

國民黨新任副主席張榮恭於2025年11月中到訪中國，媒體傳出鄭習會的三條件說。圖／中共國台辦辦公室

易言之，即便《自由時報》該篇報導有關《鄭習會》的部分受到國民黨乃至於中國國台辦的嚴詞否認，他們卻對所謂的「三項要求」無法置一詞。眾所周知，鄭麗文10 月 18 日獲選國民黨主席之後，中共中央總書記習近平19日即致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席，指出多年來「兩黨在堅持『九二共識』、『反對台獨』共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。」

同日，鄭麗文復電對習近平表示感謝。指稱「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持『九二共識』、『反對台獨』的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。」同一時間，鄭麗文也清楚表達願意跟習近平會面

中國國台辦發言人朱鳳蓮也於同日表示，願在堅持「九二共識」，「反對台獨」的共同政治基礎上，和國民黨加強交流，凡有利於兩岸關係和平發展的事，「我們都願積極推動」。

由於朱麗蓮是在被問及國共兩黨是否正在磋商鄭麗文赴陸事宜，以及如果鄭麗文要前往中國訪問，是否須滿足哪些條件而做出上述表示。再加上鄭麗文已清楚表達欲與習近平會面，朱鳳蓮的「我們都願積極推動」說法，很自然就讓人聯想是要「推動」鄭麗文與習近平會面。

有了前述的背景，再加上鄭麗文上任之後，中國國台辦主任宋濤已於 10 月底在天津會見當時正準備接任國民黨副主席的蕭旭岑，事後蕭旭岑表示，兩岸都是炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，造福兩岸人民與中華民族；宋濤接著又在上海會見國民黨另位副主席張榮恭，張榮恭則在事後表示，歷史的發展證明，只要堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。《自由時報》在這種情況下把蕭旭岑和張榮恭先後訪問中國以及所謂的「三張門票」跟「鄭習會」聯繫在一起，就顯得很自然而頗有可信度也不讓人意外了。在這種情況下，只怕國民黨就算是跳到黃河裡也洗不清。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜就提出質疑：「在上一個禮拜的程序委員會當中，相關國防預算已經被阻擋下來，國安法案在本黨團不同委員的提案底下」被擋了722次，這3張門票，我們一個一個看下來，確實是這一年多以來，新的國民黨黨團上任之後，一直在台灣所做的事情。」、

這件事情和旅居澳洲中國異議人士袁紅冰爆料事件如出一轍,，都是指涉國民黨執行中國共產黨交付的任務，差別只是袁紅冰是「預報」而《自由時報》則是事後予以連結。

袁紅冰是在2024年2月爆料習近平指示「全面搞亂台灣，戰場就在立法院」。當時，不少人覺得口碑並不很好的袁紅冰可能只是信口而言，哪裡知道藍白立委後來的表現果然如此，強行表決、濫刪預算、草率立法….搞得整個立法院烏煙瘴氣。

此次事件則是鄭麗文表現出十分熱衷與習近平會面，國民黨在立法院內的所作所為，又和中共的期待若合符節，被人拿來作文章，也只是剛剛好而已。

