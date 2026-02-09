梁東屏專欄：馬杜洛原來是被兒時玩伴出賣？
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員
美國在 2026年1月3日 凌晨對委內瑞拉發動了代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve） 的大規模軍事與特種部隊行動，先是超過 150 架各類軍機從西半球 20 個海、陸基地起飛，對委國首都卡拉卡斯的軍事基地進行炸射，繼而三角洲特種作戰部隊（Delta Force）200 餘人搭乘契努克跟黑鷹匿蹤直升機，以 30 公尺低空飛行的高度直抵委國總統馬杜洛當晚的住處，一舉逮獲馬杜洛及夫人西莉亞．弗洛雷斯，並隨即送往美國紐約受審。
美國在這場行動中雖然有少數負傷，但並無人死亡；委內瑞拉方面則公布有約 75 人死亡，其中包含 32 名負責保衛馬杜洛的古巴特種部隊成員。美國國防部長赫格塞斯稱此行動為「世界歷史上最複雜、最精準的突襲」，不僅成功實施了司法逮捕，更重新確立了美軍在西半球的震懾力。
實際上，2020年2月間，前美國陸軍綠扁帽特種部隊成員喬登．古德羅所領導的私人安保公司（Silvercorp USA）也策劃了一場名為「基甸行動」（Operation Gideon）的突襲，具體計畫是帶領幾十名委內瑞拉流亡士兵從海上登陸逮捕馬杜洛，結果行動情報外洩，突襲隊員一上岸就被委內瑞拉軍隊包圍，導致多人死亡，兩名美籍成員被活捉並判刑。當時的川普政府（第一任期）否認與此行動有直接關聯，並稱之為一場「業餘的災難」。
相較之下，「絕對決心行動」確實精彩絕倫完美無瑕，絕對是教科書等級的特種部隊行動，所以，大家都很好奇美國究竟是如何辦到的。美國總統川普在事後採訪中提到了一個代號為 「Discombobulator（混亂器）」 的祕密武器，據信是某種先進的定向能或電子戰裝置，讓委國的俄製與中製防空飛彈系統在關鍵時刻「完全失靈」，所以才能順利完成行動。
只不過，川普的說法恐怕吹牛及故意混淆讓人摸不清楚的成分居多，因為俄烏戰爭已經進行了四年，俄製防空系統依然照常發揮作用，也沒聽說過有什麼新式的遏制武器出現，因此大概率是委內瑞拉的防空系統根本被關閉掉了。
這個狀況，前不久出現的馬杜洛係遭其童年摯友兼貼身衛隊指揮官塔瓦塔少將出賣之事，似乎證實確是如此。
根據《英國廣播公司》（BBC）引述「臨時政府內部消息」指出：「我們並不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」經多方情資顯示，導致馬杜洛夫婦淪為階下囚的關鍵人物，竟是他們最信任的貼身衛隊指揮官、少將哈維爾．馬爾卡諾．塔瓦塔（Javier Marcano Tabata）。西班牙《國家報》則引用哥倫比亞情報文件揭露，塔瓦塔向美方提供了馬杜洛夫婦藏身處的精確座標，並主動暴露了由古巴與委內瑞拉共同建構的維安漏洞，在美軍執行突襲的關鍵時刻，塔瓦塔更授意下屬關閉首都加拉加斯的防空預警及電子屏蔽系統，使美軍得以長驅直入，「精準且順利」地完成逮捕行動，過程中幾未遭遇有效抵抗。
報導並指出，塔瓦塔的背叛動機疑與美國開出的5,000萬美元高額賞金有關，但最終他並未如願領取。事實上，委國情報部門在事發前數週已偵測到塔瓦塔與外國情報機構有加密通訊往來，卻未能及時採取行動。直到1月6日總統府前爆發不明槍戰後，塔瓦塔才因涉嫌叛國在國民議會大廳被捕入獄，臨時總統羅德里格茲隨即展開軍方大清洗，至少14名高階軍官下落不明。
所以，我們幾乎可以確定，美軍之所以能如入無人之境，應該就是委國首都防空系統遭關閉了，然而，關掉防空系統的人真的是塔瓦塔嗎？或者，出賣馬杜洛的人真的是塔瓦塔嗎？
首先，塔瓦塔和馬杜洛不僅是上下屬的關係，更是童年摯友。兩人皆出身卡拉卡斯工人社區，現年57歲的塔瓦塔比馬杜洛小7歲，從小一同長大。塔瓦塔軍校畢業後仕途順遂，馬杜洛執政期間對其信賴有加，於2024年10月任命其為總統榮譽衛隊指揮官與軍事反情報總局局長，將身家性命與軍中情報網全交託於他。
換句話說，塔瓦塔之所以能有那種地位跟權勢，完全是拜馬杜洛所賜，兩人等於同舟一命，只要馬杜洛繼續掌權，塔瓦塔就可享榮華富貴，馬杜洛垮了，他也會跟著完蛋。那麼，他為什麼要出賣馬杜洛呢？
因為，我們可以確認美國三角洲部隊確實是一個精銳的特種部隊，但是如果沒有前述的裡應外合（譬如關掉防空系統，提供馬杜洛所在的座標），行動就不可能如此順利，甚至還有失敗的風險。三角洲部隊過去兩次慘痛的失敗，就是最好的例子。
1980年4月24日，為解救被扣押在伊朗首都德黑蘭美國大使館內的53名人質，美國發動鷹爪行動（Operation Eagle Claw），結果遭遇罕見的沙塵暴，多架直升機發生故障。在撤退過程中，一架直升機與一架運輸機相撞，引發大爆炸，任務在還沒接觸到敵軍前就宣告失敗，共造成 8 名美軍殉職，多架飛機殘骸留在現場，成為當時美國外交與軍事的奇恥大辱；1993 年10 月 3 日，美國企圖抓捕索馬利亞民族聯盟領導人穆罕默德．法拉．艾迪德而發動哥德蛇行動（Operation Gothic Serpent），結果兩架黑鷹直升機被擊落，19 名美軍士兵陣亡（其中多名為三角洲部隊成員），逾 70 人受傷。
所以，說塔瓦塔出賣馬杜洛並關閉方空系統讓美軍能順利執行任務，在邏輯上是說得通的，但在情理上卻大有漏洞。
委內瑞拉官方披露，美國承諾，只要塔瓦塔裡應外合配合抓到馬杜洛，那就給他5000萬美元作為報酬。問題是，按照美國一貫的操作手法，不會只單單給你一筆錢，還會安排後路甚至接往美國，保證你有命花這筆錢。塔瓦塔本人如果真要出賣馬杜洛而與美國談判，難道不會提出類似條件嗎？結果塔瓦塔非但沒有跑路反而被抓，不可疑嗎？
再者，塔瓦塔只是總統衛隊指揮官兼任國家反情報總局局長，他並不是防空部隊的最高指揮官。要知道，關閉防空系統會牽涉到軍方許多部門，是何等大事，顯然不是塔瓦塔能力所及。
那麼，究竟誰是真正的內奸呢？
《紐約時報》在事發之後曾發過一篇並未特別引起注意的報導，指稱美國在事前幾個月就積極接觸委國副總統黛爾西．羅德里格茲（Delcy Eloína Rodríguez）並獲其首肯協助。
這其實是一條很重要的訊息，特別是從事後的發展來看，羅德里格茲雖然口口聲聲稱馬杜洛還是委內瑞拉的總統，但事實上就是她出任了臨時總統，而且按照美國的一貫做法，馬杜洛顯然會在美國的監獄裡待很長的一段時間，羅德里格茲的扶正只是時間早晚的問題。
再則，出了國防出現大漏洞，連總統都被人抓走這麼大的事，委國國防部長弗拉迪米爾．帕德里諾．羅培茲（Vladimir Padrino López）居然安然無恙，繼續出任國防部長，也透露出其中的蹊蹺。
前面說過，塔瓦塔應該是沒有能力及權限關閉委國防空系統，但羅培茲卻有，羅德里格茲先前已擔任了八年的副總統，和羅培茲的任期完全重疊，那麼，有沒可能真正的內鬼就是他們兩人，其實答案已呼之欲出，只不過，真相恐怕永遠無法大白。
