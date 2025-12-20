梁洛施訂婚了？ 大9歲男友手上這細節露端倪

近日在「2025實力派MAT年度盛典」上，中國男星馬浴柯左手無名指上佩戴的戒指成了焦點。一般而言，男性將戒指戴在無名指通常象徵婚姻承諾，這一細節被解讀為是馬浴柯和36歲香港女星梁洛施疑已低調訂婚。梁洛施身邊不再是千億豪門繼承人李澤楷，而是比她大9歲、低調踏實的導演馬浴柯。

綜合網易等媒體報導，梁洛施和馬浴柯的戀情2024年11月就埋下伏筆，兩人穿著墨綠色情侶羽絨服在北京順義一家咖啡館外的牽手照首次被曝光； 今年6月在朝陽區林蔭路上，馬浴柯再被拍到為梁洛施撥開頭髮的鏡頭；今年10月在後海一家滷煮店裡，梁洛施素顏穿著牛仔外套，馬浴柯不斷往她碗裡夾菜，梁洛施眼角笑意藏不住。

廣告 廣告

2007年，梁洛施19歲時透過楊紫瓊介紹認識李澤楷後陷入熱戀，她在李澤楷支持下與英皇解約，支付高達2億港元（約2578萬美元）解約金。接下來3年生下3個兒子，外界普遍認為她即將成為豪門富太，沒想到2011年2月26日兩人分手，梁洛施帶著3子定居李澤楷名下的加拿大紅木屋豪宅，她推掉所有片約專注育兒，直到7年後才以張艾嘉導演的「念念」復出。

孩子們曾明確表示不希望大學畢業時看到母親孤單一人，也給了她追求新感情的勇氣。梁洛施為這段戀情調整生活重心，大部分時間定居在北京。梁洛施16歲的長子李長治對攝影產生興趣，常與馬浴柯探討拍攝技巧。

報導指出，最近馬浴柯在社交媒體上曬出的活動照片，中指戴的戒指引發熱議，馬浴柯的這一舉動，似乎在傳遞兩人即將訂婚的好消息。

馬浴柯比梁洛施大9歲，以演員身分出道，2013年憑「掃毒」中的段坤一角獲得百花獎最佳新人，轉型導演後，他執導的「怒潮」、「重生」等作品累計票房突破7億人民幣（約1億美元）。

更多世界日報報導

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵