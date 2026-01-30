梁育誌大逆轉逃死 藍委諷：感謝跟社會脫節的大法官造法

面對馬國女大聲姦殺案兇手梁育誌改判無期徒刑，國民黨立委牛煦庭直指是大法官釋憲結果導致。圖為憲法法庭。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，法院一審、二審及更一審三度判死刑，最高法院卻二度撤銷發回更審後，高雄高分院合議庭昨更以梁育誌非事前預謀性殺人、非情節最重大之罪，有教化可能等理由，昨改判無期徒刑，造成國內輿論非議。國民黨立委牛煦庭今（30日）諷刺，這要感謝偉大的、跟社會脫節的大法官。國民黨立委王鴻薇也痛斥，台灣廢死法官一次又一次跨越台灣善良老百姓底線。

2020年10月28日晚間，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，晚間獨自從學校步行返回租屋處時，遭高雄市阿蓮區男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後勒死，棄屍阿蓮山區。儘管一審、二審、更一審都判決死刑，最高法院卻以梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，且嘉南療養院鑑定報告，認為梁育誌有主動反思犯下本案之遠因，未排除他有矯治可能性等理由，發回重審。

廣告 廣告

更二審合議庭昨便依鑑定結果、梁育誌下手方式等狀況，認定梁育誌有教化、矯治可能性，且不屬預謀殺人，依強制性交殺人罪，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪則分論併罰，判刑8年，可上訴。

王鴻薇則批評，台灣廢死法官一次又一次跨越台灣善良老百姓底線。總統賴溝德不要再等到民眾發生怒吼，又面臨選舉壓力時再執行死刑迴避台灣司法崩解的問題。每一次對惡行重大嫌犯的緃容，其實都在判決台灣司法的死刑而已。

牛煦庭諷刺，這要感謝偉大的、跟社會脫節的大法官做成的「憲判第八號」，因為這次案情在更二審逃死的理由，就是無法認定這是「最嚴重之犯行」，這樣的說法，基本上就是按照當初大法官釋憲時的大法官造法的結果，這樣的結果社會大眾和在野黨是完全沒有辦法接受的。

牛煦庭直指，如果放任這些大法官撈過界，去搞大法官造法，模糊司法和政治的界線，只會造成司法公信力的再次造傷，以及社會對司法公信力的再次動搖，這次這位殺人犯逃死，就是在受害者家屬傷口上灑鹽，也會讓非常多期待公益彰顯的台灣人民產生陰影。

國民黨立委洪孟楷也表示，台灣現在在政府主導下，就是走向實質廢死，而實質廢死是國人不可承受之痛。昨天馬來西亞女大生的姦殺案，兇手竟然可以在更二審逃脫死刑，明明判了三次死刑，最後竟然逃脫，這樣傳達了什麼樣的訊息給國際社會看到？這對公平正義真的非常諷刺。

洪孟楷表示，他要沉痛告訴更二審的法官，這樣的判決對不起受害者及受害者家屬。他們真的希望，台灣沒有實質廢死的空間，更重要的是，要積極防治犯行的發生，這是國人共同的期待，希望法官真的聽進去。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

挺蔡其昌選總召！王世堅向柯建銘喊話：「退在最高點」交棒

助理費法案協商再破局 牛煦庭：絕不會借屍還魂