梁育誌姦殺女大生「逃死」！律師怒批：爛透了

社會中心／李明融報導

高雄男子梁育誌5年多前性侵殺害來台念書的馬來西亞女大生，將屍體遺棄在山區，這起社會事件震驚全國，兇手一、二審、更一審都判死刑，但最高法院兩度撤銷發回，更二審案情上演大逆轉，改判無期徒刑，強盜罪處有期徒刑8年。對此，「巴毛律師」陳宇安氣憤痛批這個判決「爛透了，所以到底要怎樣才會死刑？」。

梁育誌姦殺長榮女大生3度判死！更二審「改判無期」律師怒批：爛透了

梁育誌姦殺馬國女大生，還將人棄屍山區邊坡。（圖／翻攝畫面）109年10月28號晚間，梁育誌隨機挑中落單步行的馬來西亞國籍女大學生，使用麻繩套住女大生頸部，還帶到路旁隱密處，性侵殺害，搶走死者手機財務，並將人棄屍山區邊坡，行徑令人髮指，原本3度皆判死刑，但更二審法官認為凶嫌非預謀殺人、未達「情節最重大之罪」，有教化可能等，依強制性交殺人罪改判無期徒刑，強盜罪則判處8年有期徒刑。

廣告 廣告

梁育誌姦殺長榮女大生3度判死！更二審「改判無期」律師怒批：爛透了

「巴毛律師」對於判決結果感到不滿，質問「到底要怎樣才會死刑？」。（圖／翻攝畫面）

對於驚人逆轉判決，引發社會質疑，「巴毛律師」陳宇安在臉書上不滿表示，自己可以理解法官的意思，是說梁男準備了麻繩，是有預謀要性侵女生，但沒有預謀殺人「即使是這樣，我還是覺得這個判決爛透了」，陳宇安列舉過去多起縱火奪命案或隨機殺人案接難判死的狀況，讓人難以接受，不解反問「到底要怎樣才會死刑？這要如何說服一般民眾？」，有網友在貼文底下認同回應「實在太不合理」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：梁育誌姦殺長榮女大生3度判死！更二審「改判無期」律師怒批：爛透了

更多民視新聞報導

神棍法師拐女信徒獻身！爽完酸無聊：難怪老公偷吃

基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁

張文疑遭父親「飆罵6字」種下殺機！母急匯款動機曝光

