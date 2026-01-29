梁育誌姦殺案「可教化」逆轉逃死 律師：假釋回社會恐再傷家屬

高等檢察署高雄分署、高等法院高雄分院外觀。翻攝自高分院官網



姦殺長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生的梁育誌，歷經一、二審及更一審均判死刑，高雄高分院更二審今（1/29）逆轉改判無期徒刑，死者母親悲痛表示「不能接受這樣的判決」；律師則認為法院僅考量被告「可教化」與人權，忽略被害人及家屬權益，可能造成二次傷害與社會恐慌。

高雄高分院更二審認為，梁育誌犯行手段殘忍、非難性極高，造成被害人家屬巨大痛苦，但本案並非事前預謀或計畫性殺人，而是在犯案過程中導致生命危險，與計畫性或多重殺人案件相比，尚未達必須剝奪生命的「情節最重大之罪」。

法院採信多份精神鑑定及專業意見，認定梁仍具矯治與教化可能性，因此依強制性交殺人罪判處無期徒刑，強盜罪判處8年徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴；對此，鍾女生母親拒絕受訪，僅以文字表示「不能接受這樣的判決」。

律師指出，更二審改判無期徒刑僅考量被告可教化與人權，卻忽略被害人及家屬權益，依刑法第77條規定，梁若服刑25年仍有假釋可能回歸社會，恐再次造成被害家屬傷害，也引發社會恐慌。

本案發生於2020年10月28日晚間，鍾姓女學生獨自從長榮大學台南歸仁校區返家途中，被梁育誌隨機盯上，梁以打結麻繩套住鍾女脖子，強行拖入路旁草叢性侵，過程中鍾女反抗抓咬造成梁受傷，仍不幸遭勒斃。

梁男事後冷血開車載著遺體在台南、高雄間繞行10餘小時，期間使用被害人財物，甚至以其手機抵充加油費，最終將遺體棄置於高雄大崗山區；警方隔日鎖定行蹤，於其住處附近逮捕梁育誌，並在其身上及車內採得血跡與DNA，證據確鑿。

