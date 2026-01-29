梁育誌姦殺馬國女大生逃死 高雄高分檢：判決違背法令將上訴

姦殺馬國女大生凶嫌梁育誌逃死。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕性侵勒殺馬來西亞鍾姓女大生凶嫌梁育誌三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑；高雄高分檢今認為判決有違背法令之處，將依法上訴。

凶嫌梁育誌涉犯強制性交、故意殺人、強盜重罪，法院一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判處死刑，為限縮判處死刑判決條件以來，更審後仍判處死刑首例。

但高等法院高雄分院今更二審，認定梁育誌非預謀殺人，難認情節最重大之罪，且有教化、矯治可能，改判無期徒刑，褫奪公權終身，又涉犯強盜罪，處有期徒刑8年。

高雄高分檢表示，檢察官認為被告具有預謀計劃性的直接故意，在短暫的時間內，順利完成強制性交、強盜、殺人等犯罪行為，嚴重戕害被害人，這些罪行重大的結合犯行應綜合評價，無從切割。

高雄高分檢今依更二審所述，認為判決實有違背法令之處，自當依法上訴，詳細上訴理由，待收判後研議。高雄高分院也將依職權上訴。

