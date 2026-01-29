梁育誌姦殺馬國女大生！聽逃死刑連聲說「謝謝」 家屬、長榮大學回應
從馬來西亞來台求學的鍾姓女大生，2020年間遭埋伏在台南長榮大學附近高架鐵路下方便橋的男子梁育誌，以殘忍手段性侵殺害，且搶走手機等財物，棄屍高雄山區。梁育誌一審、二審、更一審均判處死刑，最高法院二度撤銷發回重審，高雄高分院29日改判無期徒刑、褫奪公權終身，梁育誌聽聞自己逃死，連說了好幾聲「謝謝」。
判決出現大逆轉，受害鍾女的母親透過文字回應媒體「不能接受這樣的判決！」長榮大學也做出回應，表示尊重司法判決與相關法律程序，會持續陪伴家屬。
台灣高等法院高雄分院發言人庭長李淑惠指出，無期徒刑的主要理由在於被告並不是事前預謀性的有計畫性殺人，認知對被告施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內之輔導教化，當可促其深入反省並改善更生。李淑惠表示，本院審理之後論以兩個罪名強制性交以及殺人罪處無期徒刑。
全案發生在2020年10月28日晚間，至今近五年，調查發現，梁育誌多次埋伏台南長榮大學附近高架鐵路下方便橋，攜帶打好「上吊結」麻繩，見到鍾姓女大生獨行，使用繩結圈住鍾女頸部，拖至路邊毆打、性侵得逞，最後勒斃，開車載著屍體四處繞行19小時，棄屍在高雄市大崗山山區，洗劫財物後逃跑。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
更多太報報導
信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝
車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」
馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬
其他人也在看
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼
即時中心／林耿郁報導不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼 更多民視新聞報導又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導暗夜驚悚家庭悲劇！昨天（28日）晚間，在新北市蘆洲區，有名男子因為不滿前妻跟兩個女兒，曾通報過家暴，讓自己要進行認知治療，雙方因此爆發口角，男子一氣之下，就持榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍到大馬路上，造成三人全身多處撕裂傷，緊急送醫治療。暗夜巷弄裡，三名女子不停尖叫、互相攙扶，連鞋子都來不及穿，就急忙往前奔跑逃命，因為在他們後方，有名黑衣男，拿著武器追砍，眼看女子跌倒在地，黑衣男毫不手軟上前攻擊，場面相當火爆。警方獲報到場，趕緊將黑衣男包圍，只見他還想跟員警狡辯，但卻被大聲喝斥，要他先閉嘴。員警不敢大意，就怕男子身上還藏有其他武器，立刻對他進行搜身，因為他涉嫌持凶器，攻擊前妻跟兩個女兒。家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）附近民眾：「從遠處然後跑過來這邊，就一直喊救命跟對不起，三個女生全身都是血，一個特別嚴重吧，然後那個男的好像一直說，什麼我是你爸。」民視記者王毓珺：「林姓男子當時拿著榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍前妻跟兩個女兒，來到大馬路上，可以看到現在沿路的地面上，都還是血跡斑斑，也讓附近的住戶全都嚇壞，但是根據了解，這並不是林姓男子，第一次被通報有家暴的行徑。」家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）驚悚家庭悲劇，發生在28號晚上11點多，新北市蘆洲區長安街23巷裡，這名70歲的林姓男子，曾在2024年被通報家暴，但後續家人覺得沒有危及生命安全，所以都還是住在一起，平時就常因為生活瑣事爭吵，當天林姓男子不滿要做認知治療，認為是家人通報家暴害了他，一氣之下就爆發衝突，造成前妻跟兩名女兒全身多處撕裂傷。延平派出所所長忻厚成：「全案警詢後，依家暴殺人未遂傷害，及違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，並將建請檢察官聲請羈押。」究竟是單純不滿，有家暴行為要做認知治療，還是有其他隱情，才會對家人下狠手，警方都還要持續調查釐清。原文出處：家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷 更多民視新聞報導蘆洲雙屍命案解剖 父"手部防禦性刀傷"研判與兒有激烈對抗蘆洲逆子弒親案 高大成：凶嫌欲置人於死地 雙親抵抗逃生仍慘遭殺害血流光! 蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫
即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」 高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」廿八日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。「信義鄉草坪頭櫻花季」啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝
生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導知名精神科醫師李光輝驚傳過世，享壽62歲，近年他官司纏身，上個月才接受媒體訪問談醫療詐欺致死案，這個月驚傳死訊，也是法院因誹謗案傳他不到才曝光，過去李光輝曾公開注射癌細胞到體內引發爭議，更曾自爆與名模子涵交往，話題不斷。精神科名醫李光輝（2025.12.18）：「把她治療好都來不及，怎麼可能給她一個空包彈。」上個月受訪喊冤，還顯得精神奕奕，知名精神科醫師李光輝驚傳死訊，享壽62歲，曾是媒體寵兒的他這幾年，官司纏身。精神科名醫李光輝（2017.5.10）：「籌碼他在控股票在他手上，李光輝醫師完全不應該知情。」有告人也有被告，死前李光輝至少還有3案審理中，其中一件是前法官王炳梁誹謗案，法院傳李光輝，才發現他1月5號已經過世，判決公訴不受理；另一案是上億元違法吸金案，號稱印股票換鈔票賣生技公司，1審判10年2審還在打，預計也因死亡不受理。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）不過李光輝最爭議的案件，要屬違法NK療法致死案，他幫患者注射生理食鹽水，誆稱能治療癌症，涉詐欺150萬元要判1年6月，必須入監服刑，現在也確定，不予執行。精神科名醫李光輝（2014.8.31）：「生理不舒服，來當開學症候群的藉口很多，當心理不舒服看到可能情緒不好，他開始晚上睡不著覺，甚至半夜會起來做惡夢。」李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，顯赫學歷和好口才讓他活躍電視圈，更進軍生技圈。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）2015年曾公開自打癌細胞引發爭議，也一度自居女性捍衛者，幫性侵犯「華岡之狼」做精神鑑定時，堅持不得假釋，更主張要「化學去勢」，2019年更傳出與網紅翁子涵交往，公開秀出愛心卡片證明這段相差32歲的父女戀。精神科名醫李光輝（2019.11.06）：「它上面說希望她跟我要走的，走的長長久久嘛。」李光輝後來還聲稱，是調查局拆散他們，但隨負面新聞不斷爆出，風光人生也悄悄轉向，如今爆出死訊，又再度成為話題。原文出處：醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝 更多民視新聞報導凌虐剴剴惡保母二審維持原判！律師分析「1關鍵」難判死：意料之中28歲男要轉匯251萬元 警銀聯手揭洗錢騙局阻淪詐欺共犯光天化日搶劫? 詐團車手黑吃黑 面交87萬贓款起內鬨民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
25歲學霸台64遭輾斃 「關鍵音檔」證明運將曾下車
溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘆洲悚追殺！ 「不甩保護令」家暴翁砍前妻.女兒3傷
新北市 / 綜合報導 新北市蘆洲區長安街，爆發一起嚴重家暴案件，70歲的老翁因為家庭瑣事，與前妻爆發爭吵，居然持利器及鈍器攻擊前妻和兩個女兒，造成三人受傷。據了解，老翁有多次家暴紀錄，這次警方也將建請檢察官「聲請羈押」，防止後續發生更嚴重的家庭悲劇。寧靜的巷弄，傳出淒厲的尖叫聲，母女3人死命往前跑，其中一人腿軟到跌倒在地，男子馬上衝上前攻擊，一點也不留情。目擊民眾說：「叫警察叫警察，她有流血耶。」隔著一條巷道，男子持利器罵個不停，女子則是看起來相當驚恐，不斷哭泣，沒多久救護車來了，女子身上全是傷，衣服沾滿血跡，傷人的男子坐在一旁，連鄰居都看不下去。鄰居說：「怎有你這種爸爸。」事件發生在昨(28)日晚間11點多，新北市蘆洲區，原來這四人之前是一家人，男子不滿前妻之前，聲請保護令，還要送他去治療等家庭瑣事，吵了起來，氣得拿榔頭等工具，攻擊前妻和兩個女兒，母女身上多處咬傷撕裂傷，以及鈍挫傷，而這已是105年至今第5次家暴。民眾說：「我只聽到一個人，在一直罵一個女的，女的一直跟他說我錯了請你原諒我，一直跟他道歉。」看到警察來，男子馬上裝乖，但前妻和兩個女兒，早已傷痕累累，蘆洲分局延平所所長忻厚成說：「經快打警力到場後立即壓制犯嫌，並協助傷者送醫，經查為男子疑似與家人發生口角後，手持武器攻擊家人。」警方到場帶離男子，並依家暴殺人未遂傷害，違反保護令等罪送辦，也將建請檢察官聲請羈押，防範更嚴重的家庭悲劇上演。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頂大生遭丟包台64慘死！ 檢警找到路過騎士改列重大刑案
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，疑似惹怒司機，當場被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，檢警目前將此案改列為「重大刑案」，同時也找到一名事發前1分鐘路過案發地點的重機騎士。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸
社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言