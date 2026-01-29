梁育誌姦殺馬國女大生！聽逃死刑連聲說「謝謝」 家屬、長榮大學回應

長榮大學馬國女大生遭姦殺，行兇男子梁育誌改判無期徒刑。資料照/(大圖)讀者提供及(小圖)取自梁育誌臉書



從馬來西亞來台求學的鍾姓女大生，2020年間遭埋伏在台南長榮大學附近高架鐵路下方便橋的男子梁育誌，以殘忍手段性侵殺害，且搶走手機等財物，棄屍高雄山區。梁育誌一審、二審、更一審均判處死刑，最高法院二度撤銷發回重審，高雄高分院29日改判無期徒刑、褫奪公權終身，梁育誌聽聞自己逃死，連說了好幾聲「謝謝」。

判決出現大逆轉，受害鍾女的母親透過文字回應媒體「不能接受這樣的判決！」長榮大學也做出回應，表示尊重司法判決與相關法律程序，會持續陪伴家屬。

廣告 廣告

台灣高等法院高雄分院發言人庭長李淑惠指出，無期徒刑的主要理由在於被告並不是事前預謀性的有計畫性殺人，認知對被告施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內之輔導教化，當可促其深入反省並改善更生。李淑惠表示，本院審理之後論以兩個罪名強制性交以及殺人罪處無期徒刑。

全案發生在2020年10月28日晚間，至今近五年，調查發現，梁育誌多次埋伏台南長榮大學附近高架鐵路下方便橋，攜帶打好「上吊結」麻繩，見到鍾姓女大生獨行，使用繩結圈住鍾女頸部，拖至路邊毆打、性侵得逞，最後勒斃，開車載著屍體四處繞行19小時，棄屍在高雄市大崗山山區，洗劫財物後逃跑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬