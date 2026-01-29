梁育誌性侵勒殺女大生逃死 律師分析：法官認非一開始計畫殺人

高雄市 / 綜合報導

殺害馬來西亞女大生的凶手梁育誌，更二審宣判竟然大逆轉逃死，這結果讓人質疑怎麼會這樣判？有律師認為，法官主要認定梁育誌並非是一開始就計畫殺人，而是性侵過程才起意殺人，因此認定他的惡行，比一開始就想殺人還要來的輕，所以才改判，但這樣並沒有考慮到被害人家屬的人權，令人遺憾，而未來梁育誌只要服刑期滿25年，加上獄中表現良好、有悔改之意，就有機會復歸社會。

記者VS.凶手梁育誌(2020)說：「感到後悔嗎，(來，拍謝拍謝)。」性侵殺害長榮大學，馬來西亞女大生的凶手梁育誌，更二審宣判逆轉逃死，法院指出其一理由，被告原來犯罪計畫只是劫財劫色，並非事前預謀、有計畫性的殺人，整體情況綜觀判斷，難認定他犯行是剝奪生命的「情節最重大之罪」。

非本案律師洪紹倫說：「高等法院法官認為，梁姓被告並非一開始就有計畫的性侵且殺人，而是性侵過程中未能得逞，因此才起意殺人，所以高等法院法官認為梁姓被告的惡性，比一開始就計畫殺人，還要來得輕。」但這樣的結果令人質疑，把時間拉回到2020年，時任台南歸仁分局分局長楊慶裕(2020)說：「是用一個繩子把這被害者勒昏之後，帶到車上。」

梁育誌落網後，供稱是失手將人勒斃，不過警方調查認定，他在案發前就曾埋伏，隨機挑選女大生想性侵沒有得逞，犯案當天更事先準備好麻繩繩圈，重回現場以殘忍手段下手，種種跡象認定他是預謀犯案，檢方偵結後，一、二審與更一審都三度判死，沒想到到了更二審卻逃死。

非本案律師洪紹倫說：「逃死的理由，所謂的被告可教化，此非常抽象的名詞，竟然可以作為再次不判死的原因，只有考慮到被告的人權，完全沒有考慮到被害人及被害人家屬的人權，實在令人遺憾。」

法官認定他有教化可能，卻沒考慮到被害家屬人權，無期徒刑假釋，基本門檻是服刑滿25年，除此之外，還必須在獄中保持良好條件，並有悔改的態度，也就是說未來梁育誌，是有機會透過假釋制度賦歸社會，這對女大生的家屬來說，無法接受，更是再一次承受揭開失去女兒傷疤的痛。

