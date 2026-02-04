梁育誌性侵殘殺馬國女大生逃死！ 吳宗憲提案：「不得假釋」無期徒刑

高雄男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生，三度遭判死刑，高雄高院更二審改判其無期徒刑。（圖／報系資料照）

高雄男子梁育誌在2020年10月，性侵並殺害在長榮大學讀書的馬來西亞籍鍾姓女大生，還將其棄屍山區，一審、二審、更一審均被判處死刑，高雄高院更二審1月29日卻改判無期徒刑。對此，國民黨立委吳宗憲認為，兇手聽見判決後說出的「謝謝」，是對台灣司法正義的嘲弄，而他已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑，「『對好人更好，對壞人更壞』是我一生不變的信念。」

吳宗憲昨天（3日）發文表示，此案更二審改判無期徒刑，兇手梁育誌當庭視訊說「謝謝」，而這句逃死的「謝謝」，對比被害人死前、被兇手以麻繩勒頸到「無聲」，不僅是兇手慶幸贏了這場官司，更是對被害家屬最殘忍的傷害，對台灣司法正義最沉重的嘲弄。

吳宗憲指出，經法醫鑑定，被害女大生的頸部從34cm縮至29.5cm，兇手以遠大於15公斤的力道勒斃被害者，不只壓塌氣管，就連「聲帶肌肉」都被壓碎，那是多麼巨大的殺意與蠻力？更可怕的是，在被害者瀕死昏迷之際，兇手還用不明柱狀物進行性侵、搜刮財物、棄屍。

吳宗憲提到，兇手在2020年10月犯案後遭逮捕、羈押，依現行法律規定，無期徒刑只要關滿25年就能申請假釋，且羈押期間可以折抵刑期，如果將來最高院若駁回上訴定讞，2045年兇手就有資格申請假釋，這也意味著，兇手犯案落網時近30歲，等到50幾歲就可能假釋，「正值壯年，完全有能力再次犯案！」

吳宗憲直言，免死改判理的理由令人難以接受，法院認為兇手是「非預謀」犯案，其行為是「非最嚴重之罪」，且「有教化可能性」，實際上兇手於案發前1個月，就在同一地點試圖擄走另一名女大生未遂，「這不是預謀尋找獵物，什麼才是預謀？」

法院認定「非計畫殺人」不算情節最重大之罪，讓吳宗憲忍不住批評，「難道台灣司法眼裡，外國父母的掌上明珠，被勒死、性侵、棄屍還不夠『嚴重』？」針對犯人「有教化可能性」，吳宗憲質疑，所謂「教化」是兇手真心的悔悟，還是為了逃死而演出的劇本？那個當庭喊出的「謝謝」，證明兇手只在意「自己不用死」躲避死刑，而非對被害人的痛悔。

吳宗憲強調，他堅持死刑有存在的必要，既然國家「不敢判死」、「不敢執行死刑」，至少要保證兇手「永遠出不來」，建立「終身監禁」，而他已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑，包括提高假釋門檻「25年得假釋／40年得假釋／終身不得假釋，共分3級」，絕不能讓兇手口中的那句「謝謝」，在日後變成另一個無辜家庭永恆的夢魘。

吳宗憲感嘆，「人民卑微的請求，不是看法官那看起來有學問、卻『保不住人民安全』的判決理由，而是保證司法『不讓加害者有再犯』的機會。『對好人更好，對壞人更壞』是我一生不變的信念。」

