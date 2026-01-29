梁育誌性侵殘殺馬國女大生逃死 長榮大學發聲

高雄男子梁育誌性侵殺害馬來西亞鍾姓女大生，三度被判死，卻於29日逆轉為無期徒刑。（圖／報系資料照）

高雄男子梁育誌2020年10月，殘忍性侵並殺害在長榮大學讀書的馬來西亞鍾姓女大生，一審、二審、更一審均被判處死刑，最高法院卻再次發回更審，高雄高院更二審29日改判其無期徒刑，家屬表示難以接受，校方則發聲，表示尊重司法判決，並將持續陪伴家屬。

2020年10月，鍾女於返回租屋處的路上，行經無路燈道路時，遭梁育誌拖走性侵殺害，更將女大生棄屍山區。梁育誌被捕時，一度否認犯行，其被起訴後，3度判死。

但最高法院在更一審後發回更審，高雄高院更二審29日做出判決，認為梁育誌「可教化」，只要長期實施監禁、心理輔導等教化感育下，有機會讓梁育誌修正偏差行為，判處其無期徒刑。

梁育誌逃死也引發議論，他在視訊聽聞判決後表示「謝謝」，鍾女家屬則崩潰稱無法接受，長榮大學則表示，尊重司法判決與相關法律程，也會持續跟進判決結果，並持續陪伴家屬。

