梁育誌性侵殺害馬國女大生逃死 王鴻薇怒轟：賴清德別等到有選舉壓力才執行死刑

男子梁育誌在2020年間性侵並殺害長榮大學一名馬來西亞籍女大生，還洗劫被害人財物後棄屍，一、二審法院均判處梁男死刑。最高法院撤銷強制性交殺人罪部分判決發回更審後，更一審仍維持死刑，不過，高雄高分院昨（29）日更二審宣判，以此案不屬預謀殺人、鑑定結果具教化可能性等理由，改判梁男無期徒刑，全案可上訴。對此，國民黨立委王鴻薇直批，每一次對惡行重大嫌犯的縱容，其實都在判決台灣司法的死刑而已。

回顧案情，2020年10月28日晚間，年僅20歲、就讀長榮大學大三的馬來西亞籍鍾姓女學生，獨自從台南歸仁校本部步行返回住處，途中遭梁育誌隨機鎖定。梁男以打結麻繩套住女大生脖子，強行將她拖進路旁草叢。被害人奮力抵抗，拼命抓傷、咬傷梁男，仍不敵對方暴力，慘遭性侵後身亡。梁男犯案後冷血至極，載著被害人遺體在台南、高雄之間繞行十多個小時，期間還使用被害人財物購買食物、支付油錢，甚至在加油付不出錢時，直接拿被害人手機抵押。最終，他將遺體棄置於高雄大崗山區。

針對本案情，王鴻薇在臉書發文表示，案件發生後震驚全國，當時受害者家長聲淚俱下，加上漫長的審理過程無疑是對受害者的重擊，痛批「台灣司法還有正義嗎？」然而這樣令人髮指的惡行，即便「三度判死」，卻又經最高法院再度撤銷發回，後撤銷原本死刑判決，逆轉改判無期徒刑。

王鴻薇痛批，讓人不能接受的是，法官認為可以逃死的原因，「梁男可能是計畫性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人。」此類「非計畫性殺人」難以被歸類為「情節最重大之罪」以及「認定梁男有教化、矯治可能」，若無法百分之百排除教化可能，不應輕易剝奪被告生命。這些廢死法官，利用「情節最重大之罪」、「法官一致判決」、「有教化可能性」三種方式來執行實質廢死。

「女兒的生命就這樣沒了，兇手卻還活著，這叫我們怎麼接受？」長榮大學鍾姓女學生母親泣訴。王鴻薇指出，台灣廢死法官一次又一次跨越台灣善良老百姓底線，總統賴清德不要再等到民眾發生怒吼，又面臨選舉壓力時再執行死刑，迴避台灣司法崩解的問題，每一次對惡行重大嫌犯的縱容，其實都在判決台灣司法的死刑而已。

