梁育誌性侵殺害馬國女大生 更二審從死刑改判無期徒刑

2020年10月，男子梁育誌隨機選中落單步行的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，以麻繩勒住對方頸部性侵、洗劫財物後殺害棄屍。一、二審皆判處梁男死刑，經最高法院撤銷強制性交殺人罪部分判決發回重審後，更一審仍維持死刑，但最高法院日前再次裁定發回重審。

高等法院高雄分院今日更二審宣判，梁男所犯強制性交殺人罪改判無期徒刑，褫奪公權終身；另犯強盜罪則判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

全案逆轉改判癥結在於，更一審合議庭認為，梁男在案發1個月前就曾犯性侵未遂，隨後精進犯罪計畫，事先打好「上吊結」，並刻意以可壓塌氣管的力道勒斃被害人，屬預謀殺人。

不過更二審合議庭認定，梁男原犯罪計畫僅是劫財劫色，因被害人反抗呼叫超出預期，梁男害怕被發現才痛下殺手，不屬於事前預謀性殺人。合議庭並參考鑑定報告及心理師等人意見，認為若對梁男施以長期監禁，輔以心理治療及輔導教化，可促其深入反省並改善更生。

高雄高分院也表示，依現制無期徒刑須執行25年以上，且有悛悔實據才能假釋出監，此案犯行雖無剝奪梁男生命使其與社會永久隔離必要，但仍應給予相對嚴竣的重刑，因此判處無期徒刑。

在改判無期徒刑結果出爐後，受害女大生母親表示，不能接受這樣的判決。

至於梁男原本在二審分別被依強制性交殺人、遺棄屍體、性侵未遂等3罪判處死刑、2年和2年10月徒刑，全案上訴到最高法院後，僅強制性交殺人罪撤銷發回重審，其餘2罪定讞。