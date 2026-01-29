梁育誌性侵、殺害馬國女大生逃死！ 檢認「判決違背法令」將上訴

梁育誌今改判無期徒刑，高雄高分檢表示將提上訴。（圖／報系資料照）

2020年間馬來西亞籍的長榮大學鍾姓女學生，在返回租屋處路上，遭到梁育誌性侵後殺害、棄屍。梁育誌一、二審、更一審均被判處死刑，不過案經上訴以後，高雄高分院今日（1月29日）更二審判決，改判無期徒刑，高雄高分檢認為，判決有違背法令之處，將依法提出上訴。

回顧本案，2020年10月鍾女於返回租屋處的路上，在走過沒有路燈的道路時，突然遭到梁育誌拖進路邊的草叢性侵得逞，事後又遭梁男殺害。梁男後續開車將鍾女的遺體丟棄在高雄的大崗山區，期間還用鍾女的財務買食物，並用她的手機抵押油錢。

檢方依法起訴梁育誌以後，一、二審、更一審均判處梁男死刑，不過案件再度上訴到最高法院以後，又發回更審，案件出現大反轉。高雄高分院認為梁育誌犯行雖兇殘，但難認被告有達「最重大情節犯罪」，只要實施長期監禁，並配合心理輔導等教化資源，有機會讓梁育誌在失控的人生中停下，修正偏差行為，判處其無期徒刑。

高雄高分檢表示，檢方認為被告具有預謀計畫性的直接故意，並於短暫時間內完成強制性交、強盜、殺人等犯行，罪行重大的結合犯行應綜合評價，無從切割，認判決有違背法令之處，應當依法上訴。

