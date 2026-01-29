梁育誌改判無期 蘇一峰嘆「廢死又贏了」：丟臉丟到馬國

高雄男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，一審及二審及更一審均判死刑，但最高法院2度撤銷發回，高雄高分院今（29）日更二審，以梁男「非事前預謀性殺人，有教化可能」，宣判改判無期徒刑，引起全國譁然。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰感嘆，「廢死又贏了！又主導了國家的法治判決」，梁育誌三次判死又逆轉，不僅基層警無奈、不滿，更是「丟臉丟到馬國去」。

橋頭地院及高雄高分院前3次審理，均判處梁育誌死刑。豈料，高雄高分院更二審今日上午以視訊方式宣判，指梁並非事前預謀、有計畫性的殺人，經客觀比較並綜合判斷後，尚難認被告犯行已該當「情節最重大之罪」，且有矯正可能，最終就強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，無期徒刑部分宣告褫奪公權終身；可上訴。

「廢死又贏了！又主導了國家的法治判決」，蘇一峰今天在臉書發文表示，梁育誌三度判死，但今天更二審認為，其「有教化可能、不屬預謀殺人」，因此逆轉改判無期徒刑。他感嘆，「有教化可能」殺害性侵馬國女大生三次判死又逆轉，不僅基層警無奈、不滿，更是「丟臉丟到馬國去」。

