梁育誌殘殺女大生竟逃死！律師轟判決「爛透了」：要怎樣才會死刑

社會中心／李紹宏報導

震驚台馬兩地的馬來西亞籍鍾姓女大生遇害案，案情於今（29）日出現重大轉折。在高雄高分院於更二審中，兇嫌梁育誌被撤銷死刑判決，改判梁男無期徒刑、褫奪公權終身，消息一出震驚社會，「巴毛律師」陳宇安氣憤表示這個判決「爛透了」，認為到底怎樣才會判死？更強調一直都支持死刑，不支持廢死。

兇嫌梁育誌改判無期徒刑，「巴毛律師」陳宇安認為判決爛透了。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團）

「巴毛律師」陳宇安在臉書上表示，即便法律上區分預謀性侵與預謀殺人，也大概理解「法官的意思是說他準備了麻繩，神埋伏在路邊是有預謀的想要性侵女生，但沒有預謀殺人」，不過還是認為這個判決爛透了。

陳宇安更列舉過去多起縱火奪命或隨機殺人案皆難判死的情況，讓人難以接受，痛心發問「到底要怎樣才會死刑？這要如何說服一般民眾？」不少網友也在底下留言，認為法官的判決「實在太不合理」。

事實上，針對改判理由，高雄高分院合議庭認為，梁育誌雖然隨機擄人並犯下性侵惡行，但其動機主軸為性犯罪，並非「預謀殺人」，且尚未達到國際人權公約所稱的「情節最重大之罪」。法院進一步指出，根據相關評估，認為梁男仍具備教化改善的可能性，因此決定讓其逃過死劫，改處以終身監禁。

不過對此，高雄高分檢指出，梁男的殺人手段與動機應屬計畫性的直接故意，原判決有違背法令之虞，也將依法提出上訴。

