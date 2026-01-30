梁育誌殺女大生改判 馬來西亞留台聯總：難以接受

（中央社記者陳至中台北30日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，高雄高分院更二審從死刑改判無期徒刑。馬來西亞留台校友會聯合總會今天發布聲明，對判決結果表達「令人沉重與難以接受」。

梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審到更一審均判處死刑，經最高法院再度撤銷發回，台灣高等法院高雄分院29日逆轉改判無期徒刑，全案仍可上訴。

馬來西亞留台校友會聯合總會（以下簡稱留台聯總）今天發布聲明，由會長彭慶和署名。聲明指出，這個案件牽動全體留台生、馬來西亞華人社群，家長把孩子交託出國深造、社會也寄予厚望，卻在台灣發生如此重大悲劇，至今也沒見到一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人沉重與難以接受。

聲明指出，法院以加害者（指梁育誌）非事前預謀性殺人、有教化可能為由改判，留台聯總「表達強烈不滿與深切痛心」。這項判決對馬來西亞留學生和家長的信心造成實質衝擊，「不只是單一事件，而是整體信任基礎的動搖。」留台聯總在海外宣傳時，就須面對來自家長的疑問與憂慮。

留台聯總呼籲全面檢視國際學生在台的人身安全保障機制，加強校園與校外生活圈的風險預警系統，並正視重大涉外案件對國際交流的長期影響。（編輯：龍柏安）1150130