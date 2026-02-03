梁育誌殺害馬國女大生逃死 吳宗憲提案：不得假釋無期徒刑

震驚台馬兩國的長榮大學馬籍女大生命案，泯滅人性犯下殘殺罪行的梁育誌，被三度判死卻在上月29日更二審遭改判無期徒刑，引發各界熱議。對此，國民黨立委吳宗憲直言，他已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑，杜絕再犯機會。

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

高雄高分院的法官表示：「被告經醫療機構鑑定，精神狀態正常無智能障礙或精神疾病，合議庭參考高雄市立凱旋醫院、衛福部嘉南療養院的量刑鑑定報告，包括精神科醫師、臨床心理師及監所教誨師等專業人員，評估後認為若對被告施以長期監禁，搭配系統性心理治療與輔導，仍存在教化反省並重返社會的可能」。

最終梁育誌被依涉犯強制性交殺人罪，改判無期徒刑、褫奪公權終身，強盜罪部分判18年徒刑，並於無期徒刑部分宣告褫奪公權終身，梁育誌得知逃過死刑後，當庭開心地接連向法官說了好幾次「謝謝」。

對此，吳宗憲今（3）日在臉書發文，兇手當庭喊「謝謝」！姦殺惡魔50幾歲就能申請假釋？！政府堅持實質廢死下，我們需要真正的「終身監禁」。

吳宗憲質疑，馬國女大生遭擄走、性侵勒殺案，更二審改判無期徒刑。兇手梁育誌當庭視訊說「謝謝！」這句逃死的「謝謝」。對比被害人死前、被兇手以麻繩勒頸到「無聲」，不僅是兇手慶幸贏了這場官司，更是對被害家屬最殘忍的傷害，對台灣司法正義最沉重的嘲弄。

梁育誌2020年犯下長榮大學馬籍女大生命案。（圖／資料畫面）

吳宗憲提到，「恐怖的數學題：凶手50幾歲回歸社會？」凶手2020年10月犯案後遭逮捕、羈押。依現行法，無期徒刑只要關滿25年就能申請假釋，且羈押期間可以折抵刑期。將來最高院若駁回上訴定讞，2045年他就有資格申請假釋，「正值壯年，完全有能力再次犯案！」

吳宗憲指出，免死改判理由，難以接受。非預謀？他在案發前一個月，就在同一地點試圖擄走另一名女大生未遂！這不是預謀尋找獵物，什麼才是預謀？非最嚴重之罪？理由竟是「非計畫殺人」，不算情節最重大之罪。難道台灣司法眼裡，外國父母的掌上明珠，被勒死、性侵、棄屍還不夠「嚴重」？有教化可能性？他質問法官：所謂「教化」，是凶手真心的悔悟，還是為了逃死而演出的劇本？

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

最後吳宗憲強調，他已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑。他堅持死刑有存在之必要，但面對政府「實質廢死」，我們不能坐以待斃。既然國家「不敢判死」、「不敢執行死刑」，至少要保證兇手「永遠出不來」！建立「終身監禁」，包括提高假釋門檻「25年得假釋、40年得假釋、終身不得假釋，共分3級」。吳宗憲重申，「對好人更好，對壞人更壞」，是他一生不變的信念。

